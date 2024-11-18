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高雄一半立委要選市長 鳳山市民怒了發動罷免

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳山市民朱磊曾登記參選立委，因資格不符未成為候選人，今在鳳山成立罷免立委許智傑辦公室，強調他以小市民角度出發，不滿許智傑背棄承諾，當選後全為參選下屆高雄市長而忙碌奔波。記者徐白櫻／攝影
鳳山市民朱磊曾登記參選立委，因資格不符未成為候選人，今在鳳山成立罷免立委許智傑辦公室，強調他以小市民角度出發，不滿許智傑背棄承諾，當選後全為參選下屆高雄市長而忙碌奔波。記者徐白櫻／攝影

高雄有八席民進黨立委，其中四人表態爭取2026市長提名，鳳山市民朱磊不滿選區立委許智傑「帶職參選」、服務處常關門，背棄參選承諾去角逐其他職務，今起成立籌備處宣告展開罷免連署。許智傑回應，尊重人民的罷免權利，將會正面迎戰不畏懼。

立委就職明年初滿一年，香港新住民朱磊在鳳山區新富路成立罷免立委許智傑辦公室，今早召開記者會宣告展開連署等項前置作業，決心透過罷免讓政治人物學會謙卑。

朱磊表明自己過去是民進黨支持者，現在沒有黨派。他表示，立法院長韓國瑜因參選總統遭高雄市民罷免，今天他也以同樣標準檢視綠營現任四名立委，四人背棄選民改爭取市長提名，這難道不是帶職參選、算不算詐騙？

朱磊說，許智傑歷任鳳山市代、議員、區長及立委迄今26年，現今鳳山人口負成長，年輕人不敢生孩子，經濟成長、人均收入遠低過全台平均水準，許智傑不在選區好好打拚，卻跑去新北市找國民黨立委PK，不知情者還以為他是新北市議員，每天經過保泰路服務處，常見大門深鎖。

「太離譜了，當人民是空氣、是塑膠嗎？」朱磊質疑，高雄首次有四立委帶職參選，許智傑四處宣告他是誰的子弟兵、誰的同學，全台哪家公司會允許自家員工不經同意，私下去其他公司上班，拿立委薪水去當市長，這樣合理嗎？

許智傑說，他知道有人成立罷免許智傑連署總部，他個人尊重人民提出罷免的權利，但他也相信自己的政績成績單會說話，「我會正面迎戰，不會畏懼或逃避，有信心人民會做出最正確決定」。

立委許智傑表示，尊重人民提罷免的權利，將會正面迎戰。記者徐白櫻／翻攝
立委許智傑表示，尊重人民提罷免的權利，將會正面迎戰。記者徐白櫻／翻攝

罷免 許智傑

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