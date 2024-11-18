恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心
高市前鎮區明鳳二街、五街及一帶16日出現大量蚯蚓在馬路、騎樓到處爬的恐怖景象，網友看到蚯蚓大軍來襲的畫面，直說「嚇死人」、「密集恐懼症發作」；有網友稱釣魚的看到會很開心；由於蚯蚓太多，里長已通報環保局掃街洗光光。
臉書社團「高雄五甲大小事」16日有網友貼文指，「恐怖ㄟ，蚯蚓大軍都出來了，整個馬路都是，連走路都很困難，地點在紅毛港國小附近，四周的空地馬路上」。
原PO並附上3張照片，只見畫面中地上爬滿一條條的蚯蚓，連住家騎樓下也被蚯蚓入侵；有網友看到畫面直指，「地震前兆」、「這有點嚇人喔，天災前兆」、「不是地震就是淹水，大家要小心」。
有網友忍不住驚呼「好嚇人」、「嚇死人」、「好恐怖，密集恐懼症整個起來」；有網友則說，「超噁，空氣中還瀰漫著 屍體味道」。
由於蚯蚓大軍實在太恐怖，滿滿的蚯蚓屍體泥都卡在道路上，明正里長王春茂接獲里民通報，去電環保局，環保人員出動掃街車清洗街道，蚯蚓被洗淨一空。
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