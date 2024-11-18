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高雄夢時代跨年公布主視覺 第3波卡司出爐

中央社／ 高雄18日電

高雄市政府今天公布夢時代跨年晚會主視覺「亞灣星海奇航」，並公布新一波卡司，包括阿跨面與Yappy、芮鯊RapShark等人，還有年僅9歲的霹靂舞世界冠軍BBOY NANA也將展現舞技。

高雄市政府陸續公布高雄夢時代跨年晚會卡司，日前已公布盧廣仲、徐佳瑩、樂團告五人、滅火器和麋先生等，今天再公布新一波卡司，包括阿跨面與Yappy、芮鯊RapShark，及「原子少年」冠軍團U:NUS、世界霹靂舞冠軍BBOY NANA。

U:NUS表示，團員翔、承祐都是高雄人，到高雄演出有「衣錦還鄉」的驕傲，另外2名團員胥崴和昱廷則是期待品嘗道地的港都美食。阿跨面則將與Yappy和芮鯊RapShark，以台語和客語饒舌帶動現場高潮。

年僅9歲的BBOY NANA則將展現超齡膽識，把驚艷國際的舞技帶到晚會現場。NANA說，最愛高雄才有的丹丹漢堡，還有一直想去的鈴鹿賽道樂園，期待在高雄製造許多美好回憶。

此外，高雄市政府今天也透過新聞稿公布跨年晚會主視覺。市府表示，2025高雄夢時代跨年晚會以「亞灣星海奇航」奇幻未來風為主題，色彩鮮明的圓盤交錯旋轉，環繞高雄流行音樂中心、大港橋等地標性建築，構圖繽紛且充滿想像力。

高雄夢時代跨年晚會將於12月31日晚間6時55分登場，市府陸續公布演出卡司。詳細跨年資訊可至官網查詢。

跨年晚會 高雄市

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