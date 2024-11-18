補選起跑 屏東縣新埤鄉長明年1月11日投票
屏東縣新埤鄉長潘和源因違反選罷法，全案定讞遭解職，因鄉長任期超過2年，將展開補選作業，屏東縣選委會公告指出，第19屆新埤鄉長補選投票日訂於2025年1月11日投票。
新埤鄉長任期還有兩年多，選委會要在解職後三個月內完成補選，選委會公告補選作業期程，新埤鄉長補選訂於2025年1月11日投票，候選人領表2024年11月23到29日，受理候選人登記11月27到29日、12月23日號次抽籤。
屏東縣新埤鄉長潘和源前年以無黨籍參選，卻高掛「全力支持民進黨唯一提名」的布條，被依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審判無罪，二審逆轉判8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞，潘確定入獄，也遭解職。屏東縣府派任代理鄉長曾龍陽。
潘和源近年官司纏身，除違反選罷法，他還涉違反人員進用，濫用人事，調換薪資手法，全案屏東地院審理中。
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