新崛江行人徒步區告示牌被塗鴉 觀光客：逛街要閃機車

高雄市新崛江商圈設有行人徒步區，但在禁止車輛進入時段，卻常有機車出沒。讀者投訴，在新崛江逛街時還要閃車，「相當困擾」。記者直擊，商圈入口處的行人徒步區告示牌遭人塗鴉，觀光客說「告示牌被塗成這樣還有效嗎」，難怪一堆機車騎進來。設置告示牌的高市交通局說，將報案追查並將告示牌換新。

高雄市新崛江商圈以販售潮流服飾用品聞名，吸引年輕族群前往消費。有讀者近日發現，新崛江商圈雖設有行人徒步區，但在禁止車輛進入時段，仍會有機車出入，甚至有車輛違規停放，導致觀光客在逛街時，有時還要閃身讓路給這些違規進入行人徒步區的機車，「一聽到排氣管的聲響，就要準備閃機車，實在相當困擾」。

記者前往新崛江商圈實地勘察，入口處都設有告示牌，不僅有禁止進入的標示，還寫明下午14時到深夜23時，行人徒步區禁止停、駛汽機車；但這些告示牌卻遭不明人士塗鴉，畫上紫色、銀色、黑色的塗鴉字體，甚至還被貼上貼紙。

記者發現，在下午2點過後禁止停駛汽車、機車時段，仍有機車會從五福路騎進新崛江商圈的行人徒步區，有時機車會騎進逛街的人群中如「摩西分海」，逛街的觀光客被迫走向兩旁，讓出道路。

來新崛江逛街的吳姓男子說，新崛江行人徒步區的告示牌被塗得亂七八糟，會讓人質疑是否仍具有效力，「難怪很多機車騎士都把機車騎進來」。

高雄市新堀江商店街永續發展協會總幹事楊翔茗說，新崛江的行人徒步區設置多年，觀光客不會騎車進來，最近網友發現的違規汽機車，可能是商圈內的住戶要騎車出門，或請外送員送食物進來，也有部分是商家要卸貨。新崛江的攤商說，近年的確會有機車騎進行人徒步區，但通常都很快離開，影響不大。

交通局說，針對新崛江商圈的行人徒步區告示牌遭人塗鴉汙損，交通局將函請轄區新興警分局協助，希望能找出汙損者並依法遏止，也會盡快請廠商更換新的告示牌。