高雄新景 嘟嘟火車蛻變咖啡廳

曾是高雄人回憶的臨港線嘟嘟火車，近日重返哈馬星鐵道園區檢修車棚，改裝後由屏東的手撕麵包專賣店進駐，成為全台首家火車麵包店，不再瀰漫柴油味，而是麵包與咖啡香，吸引民眾朝聖，台南遊客說，第一次看到開在火車上的咖啡店很特別。

高市文化局說，高雄台鐵臨港線是高雄輕軌前身，2003年市府向台鐵借用3節柴聯自強號列車，改裝為「嘟嘟火車」，車上有靠窗吧台長桌與朝外座椅，提供餐飲服務。

後期嘟嘟火車因載客率下降，2006年3月停駛後改回原始內裝，回歸東部幹線。去年台鐵淘汰柴聯自強號，曾跑過嘟嘟火車3節車廂被送到台中龍井廢車場。文化局在鐵道迷建議下，跟台鐵借展這組列車，第1節車廂安置在輕軌哈瑪星站東側鐵道，另2節車廂也運至園區，經整地等作業，安置在檢車分段棚內，委外給網路知名屏東厚里手撕包經營，一節車廂是麵包店，另節車廂是咖啡廳，民眾買麵包後，到咖啡廳吃麵包、喝咖啡。