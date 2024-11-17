屏東老議員辭世 高市議員女兒悲痛「來世還要當父女」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李雨庭父親李真和去世，李雨庭發文哀悼，祈求來世再續父女情。圖／取自李雨庭臉書
高雄市議員李雨庭父親李真和去世，李雨庭發文哀悼，祈求來世再續父女情。圖／取自李雨庭臉書

屏東縣議員李真和傳出辭世消息，享壽80歲，目前擔任高雄市議員的民進黨籍議員李雨庭哀痛說「來世還要當您的女兒，再帶您四處旅遊」。黨內人士說，近日聽聞噩耗，李雨庭的胞姊李香蘭也曾擔任屏東縣議員，丈夫、公公則是前高雄縣議員，婚姻是高屏兩地的政治世家聯姻。

李真和在11月13日去世，家人將在11月26日舉辦告別式。李真和曾任屏東縣議員，育有六女一子，長女李香蘭繼承衣缽，曾擔任五屆屏東縣議員，三女李雨庭是現任民進黨籍高雄市議員。

「爸爸我好愛您！」李雨庭在臉書哀悼說，她的父親一生廣結善緣，現在功德圓滿，已無罣礙，盼來世還要當他女兒，帶父親四處旅遊。此外，治喪期間，暫停出席公開行程，全家陪伴爸爸人生最後一程，感謝各界朋友關心及體諒。

李雨庭不僅出身政治世家，夫家也同樣從政，公公是前高雄縣議會副議長吳鴻鳴，是高雄紅派的重量級人物，丈夫吳政勳曾擔任林園大寮選區兩屆議員，因故未參選連任，李雨庭曾代夫出征參選高雄縣市合併後首屆議員未成功，第2屆才當選，第3屆連任又失利，此次（第4屆）才又回鍋擔任市議員。

屏東縣 李雨庭 議員

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