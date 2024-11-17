Dance Up！街舞不是年輕人專利 長輩跳街舞挑戰劈腿

屏東縣府今在縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，以「運動」為主題，15組社區據點參賽，長輩們苦練半年與學生一起尬舞，街舞老師發現長輩優勢，70多歲長輩還可以劈腿，巧妙結合舞蹈動作，長輩感動說，「我們做到了」。

縣府社會處表示，「Dance Up！青銀街舞祭」今年260位長者、年齡總計1萬9076歲，與縣內各大專院校75位青年學子，將累積半年練習成果展現。15支隊伍輪番上陣，激烈賽事，今年青銀街舞祭比賽由屏東市勝利社區發展協會奪下第一名舞狀元獎，屏東縣善護協會奪得第二名舞榜眼獎，屏東市長青學苑服務協會拿下第三名舞探花獎。

有些隊伍是第一次參賽，也有隊伍連續參加三次，長輩們為街舞苦練半年。第一次參賽內埔鄉文康社區長輩們，指導老師梁盛倫曾是跆拳道選手，舞風結合跆拳道，長輩們展現力量，梁盛倫也在帶長輩練習過程中，發現長輩們的優勢。

74歲吳秀春在拉筋劈腿，被老師發現，決定將舞蹈安排吳秀春擅長一字腿劈。68歲的曾麗珠說，在街舞老師帶領下跳街舞，她原本跳韻律土風舞，比較柔軟，這次街舞展現剛毅力量。長輩們開心說，「我們做到了」。

參與青銀共舞最高齡長輩，來自滿州社區93歲的林泰生，他說，練習時不缺席，藉由跳舞身體跟著律動，感到很快樂，他更鼓勵大家，要像他一樣健康的保養祕訣就是對事物保有好奇心、學習新事物，保持規律的生活。

屏東阿公阿嬤不設限挑戰自我，舞出興趣與自信，打破眾人對於街舞的框架，也讓參與青年學生讚嘆，「屏東的阿公阿嬤們體力真好」。

「街舞作為世代共融媒介」，縣長周春米說，屏東的銀髮萬歲軍團每人一站上舞台，卯足全力，與青年同台切磋舞技，服裝造型下足功夫，每支隊伍穿上團隊專屬衣服，能跟上音樂節奏不漏拍很難得，使出渾身解數賣力演出，舉手投足間散發自信與驕傲，舞蹈訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力，重新找回年輕活力。

周春米說，截至今年10月底，屏東縣政府老年人口數達16萬4327人，老年人口比高達20.80%，超高齡社會來臨前做足準備，縣府普設社區照顧關懷據點，輔導轉型成為巷弄長照站，全縣已設立409處據點，針對平時據點健康促進及延緩失能課程上針對長輩的肌力、肌耐力訓練。

社會處表示，「Dance Up！青銀街舞祭」上午15組社區照顧關懷據點輪番上陣，下午「屏東嘻哈文化盛宴」，50組來自屏東高中社團、街舞團體、地方社區，從8歲到80歲的街舞好手帶來演出，展現舞蹈運動對跨世代不分年齡的魅力。

屏東縣府今在縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，15組社區據點參賽，長輩們苦練半年與學生一起尬舞，舞蹈訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力，重新找回年輕活力。記者劉星君／攝影 屏東縣府今在縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，15組社區據點參賽，長輩們苦練半年與學生一起尬舞，舞蹈訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力，重新找回年輕活力。記者劉星君／攝影 屏東縣府今在縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，15組社區據點參賽，長輩們苦練半年與學生一起尬舞，舞蹈訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力，重新找回年輕活力。記者劉星君／攝影

屏東縣府今在縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，15組社區據點參賽，長輩們苦練半年與學生一起尬舞，舞蹈訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力，重新找回年輕活力。記者劉星君／攝影 屏東縣府今在縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，15組社區據點參賽，長輩們苦練半年與學生一起尬舞，舞蹈訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力，重新找回年輕活力。記者劉星君／攝影

屏東縣府今在縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，15組社區據點參賽，長輩們苦練半年與學生一起尬舞，舞蹈訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力，重新找回年輕活力。記者劉星君／攝影 屏東縣府今在縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，15組社區據點參賽，長輩們苦練半年與學生一起尬舞，舞蹈訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力，重新找回年輕活力。記者劉星君／攝影

屏東縣府今在縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，15組社區據點參賽，長輩們苦練半年與學生一起尬舞，舞蹈訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力，重新找回年輕活力。記者劉星君／攝影

屏東縣府今在縣立體育館舉辦「Dance Up！青銀街舞祭」，15組社區據點參賽，長輩們苦練半年與學生一起尬舞，舞蹈訓練長輩肢體協調、記憶力和專注力，重新找回年輕活力。記者劉星君／攝影