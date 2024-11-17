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中油石化事業部舉辦壘球賽 近400選手齊聚一堂

中央社／ 高雄17日電

台灣中油石化事業部今天舉辦慢速壘球賽，近400多名選手同場競技。石化事業部行政室主任王俊堯出席表示，外界一直對石化產業有很多誤解，四輕要蓋，石化產業才有未來。

台灣中油公司石化事業部原定16、17日2天舉辦「113年中油職安盃暨高雄市第14屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽」，由於16日天候不佳，開幕及賽程延至17日舉行。共有21個來自不同石化業者的隊伍、近400多名選手齊聚一堂。

高雄市勞工局長江建興、高雄市產業總工會理事長林順基及台灣中油公司石化事業部行政室主任王俊堯等人也出席活動，為選手加油打氣。

王俊堯表示，壘球賽講求團隊合作、戰術運用，期盼透過運動競賽的方式，凝聚石化業廠商團結精神，「外界一直對石化產業有很多誤解，我們一定要為共同目標努力，四輕要蓋，我們石化產業才有未來」。

台灣中油公司石化事業部今天發布新聞稿表示，此賽事每年均由台灣中油公司石化事業部及高雄市石化業產業總工會共同辦理，今年已第14屆。

這屆參賽隊伍包含中油石化事業部、中油大林煉油廠、台塑、長春、台橡、台苯、和益、南帝、台氯、聯成等石化業者，共有21隊參賽隊伍，近400名選手參賽，決賽將取前4名頒發獎品及獎盃。

台灣中油公司石化事業部表示，未來石化事業部也會持續舉辦各種活動，與各石化業廠商、在地居民保持良好互動，並持續落實「優油、潔能、減碳」3大目標，希望作為其他石化業者效仿對象，共同朝轉型的目標前進。

中油 主任 高雄市

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