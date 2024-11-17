屏東同安北極殿神龍隊 南州迎王展現村庄凝聚力

屏東同安北極殿神龍隊，每逢三年一科南州迎王平安祭典，由同安村大大小小村民動員組成。這支全由在地人組成的隊伍，即便面臨人口外流與少子化，仍持續傳承逾90年。

同安北極殿位於屏東南州鄉同安村，據廟方說法，1931年村民為參加東港迎王平安祭典而組成神龍隊，1甲子前南州開始舉行迎王祭典以後，神龍隊便成為南州鄉最具代表性的陣頭之一。不過隨著人口外流與少子化，要組成1支隊伍變得越加困難，2018年神龍隊便曾出不了陣。

現年31歲的神龍隊長吳宇修即因那年斷層接下傳承重擔。吳宇修日前接受中央社記者電訪表示，他的父親也是神龍隊成員，有記憶以來看到神龍隊演出，就覺得很感動、很想參與。國中時就央求長輩讓他加入，不過到高中體力負荷得起才取得認可，「這隻神龍代表我們的文化，不能讓它消失」。

吳宇修6年前接下隊長後去台南工作，此科迎王前2個月起，他休假日兩地奔波。他說，最難任務是召集1支隊伍。同安國小有舞龍文化課程，許多同安村子弟對舞龍並不陌生，但參與過的隊員上大學去外地後就難以配合，最後是靠在地國、高中生，再拉一些鄰近村落感興趣的同學組成。此科隊員近30人，約半數為國、高中學子，10名社會人士，以及1名大學生。

傳承任務不易，不過獲得長輩讚許，以及看到小學弟認真身影，都是吳宇修堅持的動力。他說，1名王姓高中生在上科迎王加入，原本看這學生的身材瘦小不確定能否勝任，後來發現王姓高中生非常認真，對動作紮實到位要求更甚他人。看到那樣投入參與的孩子，好像看到曾經的自己，身為隊長很感動，也希望同安村精神與文化能一直延續下去。

舞龍是一個隊伍的事，若說吳宇修是那個拿起龍珠跑在前頭的人，一樣全心投入的居民們就如同龍身，共同撐起一地的文化標誌。神龍隊除舞龍編制龍身11支，加龍頭、龍尾、龍珠共需14人外，也需要輪替者、撐涼傘、掌旗、指揮交通等角色。

同安村居民許采雯表示，先生曾是同安國小家長會長與同安北極殿總幹事，她常年關懷鄉內基礎教育，因此對地方文化傳承相當關心，總是想方設法鼓勵孩子參與地方文化盛事，也曾隨隊攝影，留下村庄重要的共同記憶。她的先生、兒子迎王期間都放下手邊工作，協助神龍隊遶境事務。

許采雯說，像他們這樣的家庭不是唯一，隊員中也有一家三代好幾口人投入，祖輩、媳婦、女兒敲鑼、掌旗，兒子、女婿與孫輩舞龍身、龍尾。神龍隊凝聚村庄力量，村民自動自發參與，而非出錢請陣頭，「這才是迎王真正的精神」。