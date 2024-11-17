國民黨130年 朱立倫屏東參加黨慶：南部一定要深耕基層

國民黨今年130年黨慶，屏東縣黨部今舉辦慶祝活動，黨主席朱立倫出席，支持者合照、握手。朱立倫致詞說，國民黨今年130周年，全世界很少有政黨向國民黨這麼資深民主政黨，亞洲最資深，為民主、自由、人權與法治打拚。南部一定要持續深耕基層。

國民黨屏東縣黨部黨慶活動，由縣議員蘇資婷、陳揚擔任主持人，議長周典論、屏東市長周佳琪等人出席與會，現場也準備蛋糕，齊唱生日快樂歌。

朱立倫致詞說，屏東主委蘇清泉在立法院打拚，回到地方經營國民黨基層，認真努力，辛苦付出，出錢出力，這就是國民黨精神。也謝謝議長周典論領導議會團隊，議長周典論是國民黨最忠貞、最認真、最努力、最棒的議長。

朱立倫說，特別謝謝國民黨資深黨員，前主委華加志黨齡超過70年。一輩子是愛國民黨，為國民黨，為中華民國付出。

朱立倫說，國民黨創黨130周年，1894年11月24日，是國民黨創黨日子，今年130周年，11月24日全代會，舉行國民黨黨慶。今年很有意義，全世界很少的政黨像國民黨這麼資深的民主政黨，亞洲最資深，為民主、自由、人權，法治打拚，國民黨在立法院是最大黨團，在立法院長韓國瑜領導，立法院黨團領導下，為所有民眾關心的福國利民法案，為重大預算全力打拚。

朱立倫說，前一段時間，力拚幾件事情，原住民禁伐補償，屏東縣很多原住民受限制，最後爭取成功。公糧補貼，屏東也很多農民，一公斤才21元，增加5元，一公斤26元，也是打拚成果，還有基層醫療最關心，健保點值，先拚到0.95，將來再拚更高。

朱立倫說，財劃法更重要，雖然屏東執政是民進黨，但也是將資源爭取回來屏東，民進黨選出來立委說，都不用，錢都留到中央就好，哪有這樣事情，要為地方爭取預算，這樣才是為地方，基層建設打拚。

朱立倫說，他感恩每一人，在國民黨最辛苦時願意付出，民進黨將所有國民黨的黨產沒收，還追殺，等於是有點資源都要追殺，今天沒有錢，但有志氣，沒有黨產，最大黨產就是所有支持者，就是我們的決心、志氣，繼續打拚，深耕基層，剛才議長說，南部一定要拚基層。