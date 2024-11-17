高雄第一家火車咖啡廳成打卡熱點 傳承嘟嘟火車歷史

曾經是高雄人回憶的臨港線嘟嘟火車，近日重返哈馬星野道園區的檢修車棚，改裝後由來自屏東的手撕麵包裝賣店進駐，成為全台第一家火車麵包店，空氣中不再瀰漫柴油味，而是令人食指大動的麵包香及咖啡香，吸引大批民眾朝聖，來自台南的觀光客說，第一次看到真的開在火車上的咖啡店，很特別。

高市文化局說，高雄台鐵臨港線是高雄輕軌前身，2003年市府向台鐵借用3節柴聯自強號列車，改裝為「嘟嘟火車」，車上有靠窗吧台長桌與朝外座椅，讓乘客可以欣賞沿途市區美景，並提供麥當勞餐飲服務，每日行駛臨港線兩班，假日再多兩班。

後期嘟嘟火車因載客率日益下降，2006年3月停駛後改回原始內裝，回歸東部幹線。去年台鐵淘汰柴聯自強號，曾跑過嘟嘟火車的3節車廂被送到台中龍井廢車場。高市文化局在鐵道迷建議下，跟台鐵借展這組列車，第1節車廂DR2910經整理後，安置在輕軌哈瑪星站東側鐵道。

文化局說，另2節車廂DR2909、DR2955也運至園區，經整地、鋪鐵板、吊掛、人力推送等作業，安置在檢車分段棚內，委外給網路知名的屏東厚里手撕包經營，一節車廂成為麵包店，另一節車廂成為咖啡廳，民眾可以購買麵包後，到咖啡廳坐著吃麵包、喝咖啡。

文化局表示，厚里手撕包是一家以網路訂購起家無實體店面的烘焙品牌，嘟嘟火車改裝而成的空間，是該品牌第一間實體店面，設計團隊以獨特的設計風格，結合火車車廂的懷舊氛圍，開幕後就成為話題，吸引很多觀光客來嘗鮮，假日熱門時段會出現排隊人潮。