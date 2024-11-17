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法拉利停社區地下室被「汙水」滴到 向管委會求償高昂維修費曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
法拉利示意圖。本報資料照片
法拉利示意圖。本報資料照片

許姓車主將法拉利跑車停在高雄美術館豪宅社區地下室，卻被社區汙水滴到毀損，他將車輛送修後，光包膜就花了26萬元，加上稅金、保險等損失，許男向社區求償31萬餘元，法院審理後，認定社區確實應負責任，判賠償包膜費26萬元。可上訴。

許男為高雄美術館特區某豪宅屋主，前年12月間，他將法拉利跑車停在社區地下3樓車位，卻發現車子正上方有汙水低落，因汙水含有泥沙，整輛車殼被含泥砂的汙水刮到受損，被迫送往維修。

許男車輛送修約2個月，包含包膜、維修費等共花了26萬元，他認為車子送修期間都無法行駛，大樓社區應對他的跑車負責，合計向大樓管委會求償31萬2783元。

管委會挨告後坦承天花板漏水確實損壞許男跑車，但包膜應該只需要更換受損的幾片，根本不用全部更換，且包膜毀損也不會影響車身使用，最多也僅需3至4天就能修好，不應該要求他們支付全額費用。

高雄簡易庭審理時，許男提出法拉利受損照片佐證，法官認定管委會確實有部分管理、維護等狀況，才導致地下停車場天花板滲漏汙水，毀損許男的法拉利轎車。

另依據包膜業者說法，該車送修時，全車都有水漬潑散的狀況，依照潑濺的面積跟方向來看應該是同一事故所致，用蠟及水漬專用的清潔劑清潔都無效，只能建議用全車膜料更換的方式處理。

法官審酌證人證詞，認為該車因天花板漏水所造成的損害，確實有回復原狀必要，判管委會應賠償車主26萬元修復費用，至於稅金、保險費等部分，則屬車主義務，管委會不用負責。可上訴。

包膜 法拉利 管委會

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