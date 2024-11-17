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環境教育扎根 繪本短劇變音樂劇

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣環境教育輔導團帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」躍上舞台，從5分鐘戲劇到今年與屏東室內合唱團合作演出1小時音樂劇。記者劉星君／攝影
屏東縣環境教育輔導團帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」躍上舞台，從5分鐘戲劇到今年與屏東室內合唱團合作演出1小時音樂劇。記者劉星君／攝影

屏東縣政府教育處推動家鄉繪本故事系列，屏東縣環境教育輔導團受生態紀錄片「老鷹想飛」啟發，帶領勝利國小學童從繪本創作到音樂劇表演，讓生態教育從小扎根。

環境教育輔導團成員之一的勝利國小主任湯奇霖說，當時受紀錄片「老鷹想飛」啟發，2017年他們將老鷹想飛、老鷹紅豆生態產品等理念，帶學生創作成繪本「老鷹再回來」，表演藝術老師歐陽慧英再指導孩子們演出5分鐘短劇，表演場合包括校長交接典禮及環境教育研習會。

今年首次與屏東室內合唱團合作，以「老鷹飛高高」為主題演出長達1小時的兒童音樂劇，9月登上屏東演藝廳，演出當天座無虛席，感動滿分。參與表演的有勝利、仁愛、海豐、麟洛、四林5所國小，學生用故事說唱，表達對環境生態的重視。

湯奇霖說，外界好奇為什麼市區學校要做生態主題繪本？市區看得到黑鳶嗎？結果繪本出版1年後，參與的學生在校園天空真的看到黑鳶在盤旋！雖然繪本描述老鷹食安問題，但故事脈落不斷堆疊，生態教育也向下扎根。

屏東縣政府 紀錄片 音樂劇

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