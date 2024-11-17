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高市府收回高球場 打造大公園

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄高爾夫俱樂部因違約占用，業者公告本月24日將結束營業，員工十分不捨認為工作權不保，忍不住淚訴。記者劉學聖／攝影
高雄高爾夫俱樂部因違約占用，業者公告本月24日將結束營業，員工十分不捨認為工作權不保，忍不住淚訴。記者劉學聖／攝影

高雄高爾夫俱樂部無約占用球場且使用違法農藥，遭市府要求月底點交，業者公告24日結束營業，會員及員工為此組自救會，除怨球場隱匿實情，也批市府不給緩衝期改善，罔顧員工工作權，有會員更指，球場多年來培育選手，具文化歷史意義，改作公園後市府喪失租金且要斥資維護，就像賣掉鑽石換一顆石頭，不符效益。

高市工務局重申，今年8月稽查發現，球場池水、草皮、土壤驗出農藥殘留，恐影響澄清湖水源，通知業者配合調查遭拒，本月才去函要求點交，並追討占用期間使用補償金1億餘元，未來球場將結合既有雙湖公園打造為384公頃「澄清湖大公園」，低窪區設滯洪設施。

球場會員近770人，會員證每張300萬至600萬元不等，如今突遭市府收回，會員權益不保，組自救會自力救濟。林先生說，這處球場符合TPGA賽事規格，多年來培訓無數好手。陳先生指球場違規部分並非不可改善，盼市府給緩衝期，讓球場繼續營運，否則歇業很可惜。

何先生說，澄清湖附近有3、4個超過20公頃的公園，市府收回這處球場作公園，捨高額租金再花上億經費維修，就像賣掉鑽石換一顆石頭。桿娣自治會主委林素惠說，球場79名桿娣，多數年資逾30年，中年轉職困難。

高雄市綠色協會認同市府收回球場，期許整合各年齡層作為教育實踐基地，並串連覆鼎金、金獅湖和檨仔林埤九番埤形成高雄「綠色心臟」。高雄好過日協會指公園休憩能提升市民心理健康與生活品質，加上滯洪防災、生態保育，價值遠超越1年9千萬租金收入。高市消保官昨關切球場會員消費權益，主任消保官殷茂乾指已嚴正要求俱樂部妥善處理事宜，並依契約辦理退費。

消保官 澄清湖 綠色

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