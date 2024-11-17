高市空汙旗10年 環團：減汙還不夠

地球公民基金會2014年與高雄市幾所學校合推空汙旗活動，以旗幟顏色示警暴露空汙程度，讓學童自我防護，時隔10年，至今仍有學校每天都升空汙旗。基金會執行長王敏玲認為汙染減量和產業轉型做得還不夠，中央也應修法嚴管空汙；高市環保局表示會努力持續減排、降載，維護空品。

地球公民基金會10年前進入校園推動空汙旗活動，每天上課前，空氣汙染指標超標時就升空汙旗，警告學童減少戶外停留時間。

左營區文府國小被大社工業區、中油煉油廠、東南水泥廠包圍，是當年空汙嚴重指標學校之一，空汙旗入校後，幾乎天天升起紅色三角旗，引發家長關切，東南水泥因而停工關廠。校長黃意華說，學校仍天天「升旗」，文府設有空氣品質中心，每天會根據空品燈色升上旗幟，若空品太差，除宣導學童盡量留在教室，體育課也會改成室內。

小港區太平國小與中鋼、中油毗鄰，也會插上空汙旗向學生示警，校長翁瑞美說，受到大氣和鋒面影響，這兩周以來觀測幾乎都是橘色，從教室望出去都是霧茫茫一片，空氣狀況很糟。政府應從上游源頭解決汙染排放問題，空汙嚴重對學校很困擾。

她說，體育館容納不了太多學生，改在教室上課，等於剝奪學生的體育課，戶外運動時間減少不是好事，上游汙染少一點，可讓學生多曬點太陽、呼吸好空氣。

小港區的明義國中為抗空汙，班班都設空氣清淨機，空汙嚴重就啟動，校長洪自強說，每班擺放2台，若空汙太嚴重，會讓學生盡量待在教室，出教室也要戴口罩自保。

王敏玲指近年高雄空汙有改善，橘色比例下降，2017年AQI（空氣質量指數）橘燈數量比例35.7%，2023年降到12.6%，不過PM2.5年均值約在每立方米18微克，仍超標。

環保局表示，PM2.5去年已降到每立方米16微克，空品良率持續提升，未來會加強減少汙染固定源排放，也嚴加控管汽機車。工地、砂石逸散，鋼鐵、石化設備機組也須符合標準，努力管制、推動空汙減量。