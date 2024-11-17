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「打死也不敢再去了」大進滿88號歷劫歸來 船長心有餘悸

聯合報／ 記者林保光／澎湖報導
澎湖籍漁船「大進滿八八號」遭陸方扣留四個多月，洪姓船長和漁船昨天凌晨平安返回澎湖。 資料照片 圖／讀者提供
澎湖籍漁船「大進滿八八號」遭陸方扣留四個多月，洪姓船長和漁船昨天凌晨平安返回澎湖。 資料照片 圖／讀者提供

澎湖大進滿88號漁船與洪姓船長遭中共海警扣押136天，繳交罰款後獲釋，昨天凌晨平安返回澎湖西嶼竹灣漁港，2個女兒接他回家。船長向鄰居談及遭扣押過程依然心有餘悸，直說不知道那裡不能作業，以後「打死也不敢再去了」。

大進滿88號漁船今年7月2日在金門東北方海域捕捉小管，時值大陸伏季休漁，遇中共海警登船攔檢，洪姓船長、台籍丁姓船員及3名印尼籍漁工，連人帶船被帶往福建省泉州市圍頭港留置，經前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全等地方人士奔走，陸方8月13日先釋回4名船員和漁工，洪姓船長則留滯，至前天繳交21萬元人民幣罰款後獲釋。

昨天凌晨0時左右，大進滿88號由海巡署巡防艇戒護返回澎湖竹灣漁港，船一進港，船長即由2名女兒接回家，他似心有餘悸，臉上沒笑容，人也瘦了一圈，不願意受訪。

與洪姓船長熟識的西嶼鄉竹灣村長許進清昨天一早前往探親，洪船長聊起被扣押過程，指當時遇到中共海警攔檢，海警要求停船，說那裡不能捕魚，接著就把他們和船「牽過去（扣回）」；洪說，「不知道那裡不能作業，如果知道就不會去了」。洪姓船長向許進清提及，留滯期間「管束太嚴」、「沒自由」，拜託幫忙買東西也不行，心情很差。

洪姓船長凌晨返家時，家人特別準備豬腳麵線替他過運，昨早和村長聊過以後，馬上出門理髮去霉運。大進滿88號昨一早則上架整理，準備半個月後捕捉土魠。

許進清表示，洪仔是個老實人，歷經這次扣押，直說「打死也不敢再去了」。

中共 澎湖 罰款

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遭扣押136天…大進滿88號獲釋返鄉 船長「打死也不敢再去了」

大進滿88號漁船遭陸扣留獲釋 15日晚抵澎湖

影／澎湖大進滿88號遭扣136天 兩岸周旋終於回家

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