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高雄文藝獎頒獎 陳其邁表彰得主耕耘奉獻

中央社／ 高雄16日電

代表高雄文化界最高獎項「高雄文藝獎」今晚頒獎，市長陳其邁向5名得獎者致上恭賀與敬意，盛讚傑出卓著付出貢獻，豐富高雄藝文領域，是高雄文化標竿、傑出人士，獲獎當之無愧。

第13屆「高雄文藝獎」頒獎典禮在高雄文化中心舉行，陳其邁頒發獎座表揚黃冬富、吳錦發、卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端、紀華麟與巴洛克獨奏家樂團等得獎者。

陳其邁表示，「高雄文藝獎」每2年舉辦一次，是高雄文化界最高獎項，今年產出5名代表高雄藝文界文化標竿、傑出人士，從許多優秀文化工作者中脫穎而出，代表了高雄的精神，獲獎難度極高，5名得主十分難得。

陳其邁感性提到去年豎琴家李武男老師、今年8月曾貴海醫師，2位得主相繼辭世，卻感覺沒有離開，兩人留下豐厚作品，令人不捨又懷念。

陳其邁一一向得獎者致上恭賀之意。他說，過去台灣美術史都是北部觀點，黃冬富老師將南部美術史，融入台灣美術史框架、範圍，為美術發展史補充更為完整、建立扎實基礎。吳錦發作品耳熟能詳且十分豐富，致力於環保運動、改革運動，讚譽不僅是文學家、行動家，更是社會改革推動者、社會人類家。

「藍色狂想樂團」團長紀華麟，與其兄長紀華朗，也提供高雄流行音樂及年輕人許多啟迪，是高雄最具代表性音樂餐廳之一，在艱困時間仍堅持下去十分不易。詩人卜袞用布農語寫作、投入族語教學，傳承保留布農族重要文化與智慧。巴洛克獨奏家樂團深耕在地、駐校中山大學，優美音樂曲風，藉由不同文化變化交錯，讓更多人感受台灣歌謠之美。

高市府新聞稿表示，「高雄文藝獎」為高雄市藝文界指標獎項，表彰文學、表演藝術、視覺藝術、社區營造、文資保存、建築及工藝等領域，於高雄長期致力或具特殊貢獻者，彰顯對高雄文化深度精彩貢獻，迄今選出64名得主。今年第13屆得獎者，每人獲頒獎盃1座、獎金新台幣50萬元，現場表演節目邀請得主擔綱演出，歷屆文藝獎得主、藝文界人士及家屬也到場見證。

樂團 陳其邁 音樂

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