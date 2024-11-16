快訊

12強Live／7局下戴培峰開轟追回一分 中華1：3落後日本

經濟狀況不佳…彰化五旬婦遭前夫砍殺身亡 生前曾申請保護令仍同住

獨／財經網紅粉專遭下架 詐騙帳號卻沒事？傳是臉書自己搞烏龍

馬祖輿論憂心 人際關係緊密恐致國民法官不足額

中央社／ 連江縣16日電

上月底馬祖首宗酒駕案致死案，可望成首宗國民法官審理案，但馬祖人際關係緊密，一問之下「原來是親戚」十分常見，輿論憂心恐導致國民法官不足額。

多名馬祖民眾跟中央社記者說，近日地方群組熱議，上月底發生首例因酒駕致死案件，可望為全縣首宗國民法官審理案。但國民法官法規定，須排除「8親等內血親」，曹姓肇事者是馬祖大姓，親戚人數眾多，加上公務員、軍警等應排除對象，恐湊不齊國民法官所需人數。

福建連江地方法院今天舉辦113年模擬國民法官選任程序，院長游文科回復中央社記者提問時強調，馬祖地區個案親屬遍布全縣狀況，其他縣市不太可能發生，國民法官法規定之「8親等內血親」，的確為選任時重要考量因素，將透過擴大複選名冊等方式因應，應可選出足額國民法官。

游文科說，因地域特殊性，連江地院至今未受理行國民參與審判案件，但為模擬與測試馬祖需抽出多少符合國民法官資格者，故舉辦模擬選任程序，並非為單一個案預作準備。

游文科進一步解釋，連江地院選任國民法官程序，是先委由連江縣政府，初步以電腦抽出375名符合23歲、設籍連江4個月以上國民，再透過審查會議，過濾軍警、公務員，政治人物等國民法官法規定不適任者，再根據具體個案，選出若干候補人選後，最終選任6名國民法官與4名備選。

游文科強調，目前該酒駕案件尚未偵結，尚未確定是否為國民參與審判案件，但若確定由國民法官審理，連江地院會再考量馬祖特殊地理環境，以及人口結構後，進行選任程序，避免後續困擾。

國民法官 酒駕 馬祖

延伸閱讀

用羊毛氈 林美玲形塑記憶中東引島家鄉風景

酒駕累犯駕車衝撞對向機車 釀騎士夫妻1死1傷…國民法官專庭審理

台中男打死啃老哥哥拒讓國民法官審理 法院1理由同意了

全台首件國民法官案 法律男愛不到砍死男同學判無期、賠737萬

相關新聞

不畏風雨 勝利星村遺構公園「村子」重溫眷村黃金歲月

沉浸式眷村舞台劇「村子」，由王偉忠擔任說書人，今16日下午屏東勝利星村遺構公園得勝區登場，雖受天兔颱風攪局，仍不減觀眾熱...

浯島文學獎頒獎 金門縣府允諾提供好的創作環境給文友

第21屆浯島文學獎頒獎典禮暨國史館台灣文獻館獲獎書刊表揚今天盛大舉行，現場聚集眾多藝文界作家、文友與得獎人，共同慶賀這個...

金門風箏節今登場 飛龍、風獅爺造型風箏爭奇鬥豔

第二屆金門國際風箏節今天下午在烈嶼習山湖公園迎風熱鬧登場，今年首度結合3D特技，由台灣8+團隊展現國際水準的風箏表演，還...

高雄高爾夫球場即將停業 員工哭訴爭取權益

高雄高爾夫俱樂部因違約占用球場還被查到使用違法農藥，遭到市府要求月底點交，業者公告本月24日將結束營業，球場超過700名...

澄清湖高爾夫球場二度驗出農藥殘留 高市府收回作大公園

高雄澄清湖高爾夫球場遭高雄市府指控無約占用球場，並被查出使用違法農藥除草，場內水池、草皮都要農藥殘留，恐影響澄清湖飲用水...

高雄高爾夫球場遭強制關閉 百名會員組自救會痛訴市府

高雄高爾夫俱樂部因無約占用球場且使用違法農藥，遭市府要求月底點交，業者前天公告24日將結束營業；球場近700名會員和20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。