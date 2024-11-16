浯島文學獎頒獎 金門縣府允諾提供好的創作環境給文友

第21屆浯島文學獎頒獎典禮暨國史館台灣文獻館獲獎書刊表揚今天盛大舉行，現場聚集眾多藝文界作家、文友與得獎人，共同慶賀這個一年一度的金門文壇盛事，金門副縣長李文良特別感謝眾多投入藝文創作的文友，他們透過文學作品，讓金門被看到，他也強調，縣府會繼續努力建構一個相對好的環境，讓有志投身文壇的人能有機會去創作。

包括李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、清華金門社區大學校長李金振及苗栗縣前副縣長鄧桂菊、文化局長呂坤和、文化局副局長陳榮昌、文化園區所長盧根陣等人都出席參與。

李文良在致詞時表示，感謝得獎者以生花妙筆書寫金門，而評審們在眾多投稿作品中挑選出最好的作品，讓這些刻畫金門元素的文學作品被大家看到。浯島文學獎至今已是第21屆，感謝眾多投入藝文創作的文友，也因為文學承先啟後，串接了過去、現在，進而開啟未來，縣府會繼續努力建構一個相對好的環境，讓有志投身文壇的人能有機會去創作。

吳增允也指出，金門文化底蘊悠久，風情獨特，而得獎作品紀錄金門最真實的意象，值得大家好好去欣賞、閱讀，他也恭喜本屆得獎人能創作出好的作品。

今年長篇小說組得獎及作品:優等獎｜陳嘉甄〈埔城記事〉、李福井〈棋子〉各獲得獎金新台幣20萬元。

散文創作組得獎及作品:首獎｜張慧玲〈雨水豐沛的那年〉獲得獎金10萬元；優等獎｜王錦芬〈金門紅〉、許維民〈兩蕊孤單的花〉各獲得獎金5萬元。

另外，國史館台灣文獻館獲獎的部分，包括地方志書優等獎：金門村史計有5件作品，包括：許維民、許生土、許金滄《會元傳臚的后湖(攀山落海讀冊作官、地靈人傑代代留芳)》、許木進《后山村史-鍾靈毓秀開勝地》、林怡種《古厝之村-東西山前村史》、張火木《鳳山傳奇:安民與戰地新村》、王振漢《下市罾˙«夏墅»村史》。推廣性文獻書刊有：楊天澤《風姿神勇：楊天澤與風獅爺的原鄉情濃》優等獎、李建緯《以形傳神：認識金門祖先像》佳作獎。