「人寵共好」公益市集 高雄凹子底公園登場

由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場，現場聚集上百個攤位，並廣邀各界關心銀髮族及毛孩福利的民間單位與公益組織共同參與，希望推動寵物友善與生命教育等議題，現場有許多飼主帶著心愛的毛孩前來逛市集，主辦單位還發起手作寵物面具，邀請民眾參與繞場遊行，創造溫馨的家庭時光。

受邀前來致詞的立委林岱樺表示，高雄市目前0-6歲的幼兒約12萬，但登記有案的毛孩超過18萬，可見寵物與人的關係越來越親密，也成為家庭重要成員，更構成龐大的寵物經濟，未來他會更關心毛孩權益，高雄大都會扶輪社長李展文表示，現代社會中，毛孩已是家庭的一員，尤其在台灣，隨著少子與高齡化的社會結構改變，人們越來越關注銀髮族與毛孩的生活條件與相關福利等議題，他希望透過這次舉辦公益市集的方式，邀請更多民眾一起參與，包括「認養、教育、老年照護與銀髮陪伴」等議題，達到「人寵共好」的理想目標。