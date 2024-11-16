快訊

12強Live／4局上陳柏清挨源田壯亮陽春砲下場 中華0：3落後

偷酸？高嘉瑜逛士林夜市稱「如入無人之境」 里長火大開罵

「這些劣勢」影響…58歲拳王泰森扛8局賽事 醫師直呼奇蹟

「人寵共好」公益市集 高雄凹子底公園登場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
立委林岱樺到場關心毛小孩，承諾未來將更關心毛孩權益。記者劉學聖／攝影
立委林岱樺到場關心毛小孩，承諾未來將更關心毛孩權益。記者劉學聖／攝影

由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場，現場聚集上百個攤位，並廣邀各界關心銀髮族及毛孩福利的民間單位與公益組織共同參與，希望推動寵物友善與生命教育等議題，現場有許多飼主帶著心愛的毛孩前來逛市集，主辦單位還發起手作寵物面具，邀請民眾參與繞場遊行，創造溫馨的家庭時光。

受邀前來致詞的立委林岱樺表示，高雄市目前0-6歲的幼兒約12萬，但登記有案的毛孩超過18萬，可見寵物與人的關係越來越親密，也成為家庭重要成員，更構成龐大的寵物經濟，未來他會更關心毛孩權益，高雄大都會扶輪社長李展文表示，現代社會中，毛孩已是家庭的一員，尤其在台灣，隨著少子與高齡化的社會結構改變，人們越來越關注銀髮族與毛孩的生活條件與相關福利等議題，他希望透過這次舉辦公益市集的方式，邀請更多民眾一起參與，包括「認養、教育、老年照護與銀髮陪伴」等議題，達到「人寵共好」的理想目標。

現場活動除了毛孩認養活動外，還有烏龜趣味賽、草地音樂會、二手物資義賣、免費寵物洗澡、烏克麗麗及薩克斯風表演等多項互動，滿足大人小孩的期待，凡參加市集並於服務台打卡的民眾，即可獲贈精美禮品，現場消費及參加活動還可獲得摸彩券，有機會贏得價值5000元的寵物折疊推車。

主辦單位現場發起手作寵物面具，邀請民眾參與繞場遊行，創造溫馨的家庭時光。記者劉學聖／攝影
主辦單位現場發起手作寵物面具，邀請民眾參與繞場遊行，創造溫馨的家庭時光。記者劉學聖／攝影
由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場。記者劉學聖／攝影
由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場。記者劉學聖／攝影
由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場。記者劉學聖／攝影
由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場。記者劉學聖／攝影
由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場。記者劉學聖／攝影
由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場。記者劉學聖／攝影
由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場，現場可以認養可愛的毛孩。記者劉學聖／攝影
由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場，現場可以認養可愛的毛孩。記者劉學聖／攝影
由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場。記者劉學聖／攝影
由高雄大都會扶輪社與高雄市銀髮族協會等單位合辦的「2024友毛好幸福×耆蹟好生活」扶輪公益市集活動，今天起一連兩天在高雄凹子底森林公園盛大登場。記者劉學聖／攝影

公益 寵物 銀髮族

延伸閱讀

高雄高爾夫球場即將停業 員工哭訴爭取權益

高雄高球場停業影響700多名會員 消保官促退費

高雄「SKM Park閃耀耶誕城」登場！還有音樂雪花秀必看

不滿家門口有狗大便 高雄屋主持刀追飼主判緩刑

相關新聞

不畏風雨 勝利星村遺構公園「村子」重溫眷村黃金歲月

沉浸式眷村舞台劇「村子」，由王偉忠擔任說書人，今16日下午屏東勝利星村遺構公園得勝區登場，雖受天兔颱風攪局，仍不減觀眾熱...

浯島文學獎頒獎 金門縣府允諾提供好的創作環境給文友

第21屆浯島文學獎頒獎典禮暨國史館台灣文獻館獲獎書刊表揚今天盛大舉行，現場聚集眾多藝文界作家、文友與得獎人，共同慶賀這個...

金門風箏節今登場 飛龍、風獅爺造型風箏爭奇鬥豔

第二屆金門國際風箏節今天下午在烈嶼習山湖公園迎風熱鬧登場，今年首度結合3D特技，由台灣8+團隊展現國際水準的風箏表演，還...

高雄高爾夫球場即將停業 員工哭訴爭取權益

高雄高爾夫俱樂部因違約占用球場還被查到使用違法農藥，遭到市府要求月底點交，業者公告本月24日將結束營業，球場超過700名...

澄清湖高爾夫球場二度驗出農藥殘留 高市府收回作大公園

高雄澄清湖高爾夫球場遭高雄市府指控無約占用球場，並被查出使用違法農藥除草，場內水池、草皮都要農藥殘留，恐影響澄清湖飲用水...

高雄高爾夫球場遭強制關閉 百名會員組自救會痛訴市府

高雄高爾夫俱樂部因無約占用球場且使用違法農藥，遭市府要求月底點交，業者前天公告24日將結束營業；球場近700名會員和20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。