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金門風箏節今登場 飛龍、風獅爺造型風箏爭奇鬥豔

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第二屆金門國際風箏節今天熱鬧登場，五顏六色的風箏上天，將藍天妝點著超熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
第二屆金門國際風箏節今天熱鬧登場，五顏六色的風箏上天，將藍天妝點著超熱鬧。記者蔡家蓁／攝影

第二屆金門國際風箏節今天下午在烈嶼習山湖公園迎風熱鬧登場，今年首度結合3D特技，由台灣8+團隊展現國際水準的風箏表演，還有泉州風箏協會也帶著直徑18米的傳統風箏，讓天空非常繽紛，現場還可看見大型恐龍、飛龍、風獅爺等造型風箏悠遊藍天，相當有看頭，吸引數百位親子到場逗熱鬧。

由金門縣露營觀光發展協會舉辦的2024年金門離島風箏節今明兩天展開，今天下午2時起，在天震堂醒獅團、金鼎國小扯鈴隊以及金寧中小學太鼓隊表演之下正式揭開序幕，包括交通部常務次長林國顯、金門縣府代理秘書長王登緯、金門縣觀光處副處長董雲馨、交通部航港局中部航務中心專門委員顧克亞、烈嶼鄉長洪若珊、金寧鄉長楊忠俊等人到場參與。

專程跨海來參加的林國顯表示，辦風箏節的重大目的，是把各種不同的人齊聚在一起，為了一件共同的事，享受片刻時間，忘掉你原來的煩惱。透過放風箏可以教育小朋友，很多事情在處理上，跟放風箏一樣，光用蠻力是不行，應該尊重天氣，順勢而為，對放風箏來說，「敬天畏人」是很重要的觀念。他也祝福金門風箏節可以一直辦下去。

看到林國顯特別跨海來「站台」，露營協會理事長翁世百相當感動，特別送上2瓶印有林相片客製化的金門高梁酒，林國顯則說，很有紀念意義。

翁世百表示，本屆「金門國際風箏節」邀請多組風箏團隊進行展演，除了許多可愛造型風箏、壯觀的巨型風箏以及晚上燈光效果特佳的夜間風箏之外，金門限定的風獅爺風箏也首次亮相，大大小小的造型風箏排列於藍天，壯觀又吸睛；值得一提的是，今年更特別與廈門一同施放風箏，讓兩岸民眾同時間一起感受風箏在天空飄揚的魅力。

今年首次來參與的泉州風箏協會副會長兼秘書長趙世玉說，他們這次共有8人組隊來參與，有老會長施玉峰、副會長馮志強等人，平均年齡約70歲，帶來了12隻大型風箏，有直徑18米的傳統圓盤風箏、長度16米的龍形風箏與12米的蜈蚣風箏，還有鯨魚、惠安女風箏，他們說，很開心可以透過風箏來做交流，希望以後還可以再來參加，但他們透露今天的天候狀況不好放飛，所以效果比在泉州放差一點。

除了風箏外，此次還特別邀請原民聲樂家胡待明、金曲原音歌后-桑梅絹vs.紐西蘭毛利音樂家-JEROME、花蓮鶴岡國小原民傳統舞蹈等在活動中演出，胡待明還特別演唱一曲「阿爸的風吹」，相當感人，贏得觀眾熱情的掌聲。

知名的原民聲樂家胡待明在金門風箏節特別演唱一曲「阿爸的風吹」，相當感人，贏得觀眾熱情的掌聲。記者蔡家蓁／攝影
知名的原民聲樂家胡待明在金門風箏節特別演唱一曲「阿爸的風吹」，相當感人，贏得觀眾熱情的掌聲。記者蔡家蓁／攝影
泉州風箏協會首度組隊來參與，他們帶來了12隻大型風箏，有直徑18米的傳統圓盤風箏、長度16米的龍形風箏與12米的蜈蚣風箏，圖為他們與龍形風箏合影。記者蔡家蓁／攝影
泉州風箏協會首度組隊來參與，他們帶來了12隻大型風箏，有直徑18米的傳統圓盤風箏、長度16米的龍形風箏與12米的蜈蚣風箏，圖為他們與龍形風箏合影。記者蔡家蓁／攝影
第二屆金門國際風箏節今天登場，交通部常務次長林國顯體驗放風箏，直說很好玩。記者蔡家蓁／攝影
第二屆金門國際風箏節今天登場，交通部常務次長林國顯體驗放風箏，直說很好玩。記者蔡家蓁／攝影
第二屆金門國際風箏節今天下午在烈嶼習山湖公園迎風熱鬧登場，與會貴賓一起主持開幕合影。記者蔡家蓁／攝影
第二屆金門國際風箏節今天下午在烈嶼習山湖公園迎風熱鬧登場，與會貴賓一起主持開幕合影。記者蔡家蓁／攝影
第二屆金門國際風箏節今天登場，超巨大的風箏上天與夕陽相輝映，成為一道最美的風景。圖／民眾提供
第二屆金門國際風箏節今天登場，超巨大的風箏上天與夕陽相輝映，成為一道最美的風景。圖／民眾提供
專程從台灣跨海來參加的交通部次長林國顯意外現身，也引起關注，他祝福金門風箏節可以一直辦下去。記者蔡家蓁／攝影
專程從台灣跨海來參加的交通部次長林國顯意外現身，也引起關注，他祝福金門風箏節可以一直辦下去。記者蔡家蓁／攝影
第二屆金門國際風箏節今天下午在烈嶼習山湖公園迎風熱鬧登場，現場各式風箏飛上天，相當有看頭。記者蔡家蓁／攝影
第二屆金門國際風箏節今天下午在烈嶼習山湖公園迎風熱鬧登場，現場各式風箏飛上天，相當有看頭。記者蔡家蓁／攝影
第二屆金門國際風箏節今天登場，交通部常務次長林國顯與到場嘉賓一起放風箏合影。記者蔡家蓁／攝影
第二屆金門國際風箏節今天登場，交通部常務次長林國顯與到場嘉賓一起放風箏合影。記者蔡家蓁／攝影

林國顯 金門 風箏節

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