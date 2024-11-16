高雄高爾夫球場即將停業 員工哭訴爭取權益
高雄高爾夫俱樂部因違約占用球場還被查到使用違法農藥，遭到市府要求月底點交，業者公告本月24日將結束營業，球場超過700名會員和200名員工組成自救會，認為政府不給予緩衝期改善，更罔顧員工權益，還有員工哭訴工作一輩子無專長技能未來不知何去何從，高雄市府發新聞稿回應，該球場違法使用農藥影響水源地保護區，罔顧廣大市民健康安全，市府要求須妥善處理後續會員退費事宜，並追討1億餘元使用補償租金。
高市工務局8日函文給業者要求11月30日完成點交，並追討業者占用期間使用補償金總共1億1223萬餘元。市府表示收回球場後將結合既有雙湖公園及澄清湖，打造媲美紐約中央公園的384公頃「澄清湖大公園」，水利局並規劃在低窪區設置滯洪設施，可滯洪量達53萬公噸，大幅提升周邊防洪能力。
高爾夫俱樂部有近700名會員，許多會員花費數百萬購買會員證，歇業消息公開後，已有150名會員組成自救會，盼市府同意繼續營運球場，會員林美玲說，球場不只是民眾休閒運動場所，也是國內少見近市區的標準球場，常舉辦國內外大型比賽，也負責培訓選手，大家都對球場很有感情，具有文化歷史意義，未來改作公園不僅讓市府喪失租金收入，未來更要用高額經費維護，完全不符效益。
高雄球場目前有79名桿弟，年資都達30年以上，如今面臨失業危機；桿娣自治會主委林素惠表示，她在球場34年，對球場有深厚感情，和許多客人多年相處已成為家人，如今不能再打球，不少員工和會員都難過到流淚，桿娣們更不知道後續生計問題如何解決。
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