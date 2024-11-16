「村子」屏東演出 觀眾冒雨重溫眷村黃金歲月

沉浸式眷村舞台劇「村子」，今明2天於屏東勝利星村登場，雖受到颱風天兔攪局出現陣陣雨勢，觀眾熱情不減，在充滿人情味與溫暖的故事氛圍中，重溫眷村黃金歲月。

「村子」今天下午3時30分在屏東勝利星村遺構公園得勝區登場，雖受天兔影響帶來不小雨勢，正式演出前，演員仍風雨無阻戶外排演，正式演出仍有滿場觀眾穿著雨衣觀賞，不少觀眾感動形容「彷佛回到了童年時的老眷村，真實地還原了成長的記憶。」

屏東縣政府文化處表示，遺構公園一磚一瓦承載著眷村歲月的痕跡，以戲劇演繹眷村文化，除帶給民眾感動與懷舊，也展現歷史場域的生命力。17日下午3時30分還有1場演出，歡迎民眾回到村子，感受那熱鬧的昔日場景。

文化處提及，「村子」以屏東勝利星村歷史為背景，將遺構公園化身實景舞台，由監製王偉忠擔任說書人，演員陣容包含湯志偉、蔣偉文、周定緯、歌手邱軍、新生代演員那祈等，並結合屏東在地素人演員與舞者，幕前幕後動員近百人參與。

劇情透過少女小米的視角，重返過往眷村生活的點滴。在那個年代電視是大家一起圍繞著看，也是昔日少棒揚威世界的年代，在戲裡重現眾人擠在電視機前看少棒賽的回憶，連「在家看電視」都能變成充滿喜感的儀式，演員與觀眾近距離互動，有歌、有舞、有笑、有淚，全場觀眾也變身村民，一同沉浸在「村子」的歡樂回憶，感受70年代眷村的美好時光與幸福感。