高雄永安石斑魚節登場 陳其邁讚品質全台第一
「大海開吃」高雄永安石斑魚節今天在永新漁港登場，高雄市長陳其邁說，永安素有石斑魚故鄉的美譽，每年的產值達8.6億元，不管是石斑魚、龍虎斑，肉質都深受消費者好評。
「全台灣第一名的石斑就是在永安」，陳其邁戴上可愛的石斑魚頭飾出席開幕活動，他手捧碩大石斑魚說，歡迎大家到永安品嘗用「鑽石水」養殖的台灣第一石斑魚，「永新漁港很悠靜，適合散步約會」，邀請大家造訪高雄各地特色漁港。
陳其邁表示，永安素有石斑魚故鄉的美譽，每年的產值達新台幣8.6億元，不管是石斑魚、龍虎斑，肉質都深受消費者好評。永安石斑魚是用中油公司液化天然氣的鑽石水所養殖，水溫終年維持在攝氏22至24度，環境良好、水質衛生、水溫適中，適合石斑魚生長。
陳其邁說，市府也持續補助永安漁會建立冷鏈系統，將魚貨從產地直送各大賣場，也感謝中油、台電公司敦親睦鄰，支持地方建設，立委持續向中央爭取預算，投入漁港相關建設。此外，市府持續投入疏濬治水工作，如北溝排水、永華路排水，並投入周邊環境的改善工程。
海洋局表示，高雄的漁港各有特色，茄萣情人碼頭走看溼地、彌陀漁港魅力十足、梓官現最多現撈仔、前鎮漁港是遠洋基地，林園漁港則是國境之南。
陳其邁說，相對安靜的永新漁港，是約會、散步、看風景的最好去處，透露以前騎機車都會騎到這裡，歡迎大家常來走走、品嘗新鮮海味，慢遊欣賞美麗的海線漁村風光。
永安石斑魚節16、17日在永新漁港舉辦，現場有石斑魚特賣會、在地美食市集、漫遊永安景點列車、鹽田濕地導覽、遊艇體驗、寫生比賽，今晚重頭戲開放訂桌即刻秒殺、席開百桌的石斑魚饗宴，民眾可洽永安在地海鮮餐廳訂桌。
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