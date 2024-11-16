澄清湖高爾夫球場二度驗出農藥殘留 高市府收回作大公園

高雄澄清湖高爾夫球場遭高雄市府指控無約占用球場，並被查出使用違法農藥除草，場內水池、草皮都要農藥殘留，恐影響澄清湖飲用水；球場公告本月24日結束營業，高市工務局後續將追討占用期間的補償金共1億1223萬餘元；而球場將規劃將其轉型開闢兼具休憩的大公園，開放廣大市民使用，場內並設置滯洪設施，估計滯洪量達53萬公噸。

澄清湖高爾夫球場使用土地為公園用地，位於澄清湖飲用水源保護區內，租約明訂嚴禁使用農藥，且承租人應從事公益及學校推廣、優惠市民，工務局表示，高爾夫俱樂部未落實空間開放、市民優惠，也未履行學生教學，去年6月30日租約到期後，市府就水保、公益等問題多次協商，但對方不願配合，先前已函文要求對方今年8月底返還土地。

工務局今年8月初在現場查獲農藥及除草劑共24種495罐，包含禁用農藥陶斯松(俗稱毒絲本)，當中22種屬非核准使用草皮用藥，不可用於飲用水保護區，業者111至113年連續3年的農藥商出貨單中也顯示進貨農藥959瓶；市府還發現場內10號水池在雨天溢流至地下涵洞往澄清湖，且池水、草皮、土壤等驗出加保扶、賽扶寧、嘉磷賽、鋅錳乃浦殘留。

今年10月22日工務局又在球場9號、10號水池驗出加保扶、亞托敏，草皮也驗出陶斯松和亞托敏，針對業者違反農藥管理法、高雄市除草劑管理自治條例、飲用水管理條例和違反水土保持法等行為，市府通知俱樂部配合調查，業者皆拒到案說明，市府表示依法予以裁罰，澄清湖球場位於飲用水源保護區，與市民飲水安全顯有衝突。