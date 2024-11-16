快訊

高鐵車廂驚傳「揮拳亮刀」暴力事件！目擊者：嫌犯逃入台北車站

失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

日本廣島小學祭典傳爆炸 至少9人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄高爾夫球場遭強制關閉 百名會員組自救會痛訴市府

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄高爾夫俱樂部遭高雄市府指控無約占用球場，並被查出使用違法農藥除草，昨日球場在臉書貼出結束營業公告，確定將於本月24日結束營業。記者宋原彰／攝影
高雄高爾夫俱樂部遭高雄市府指控無約占用球場，並被查出使用違法農藥除草，昨日球場在臉書貼出結束營業公告，確定將於本月24日結束營業。記者宋原彰／攝影

高雄高爾夫俱樂部因無約占用球場且使用違法農藥，遭市府要求月底點交，業者前天公告24日將結束營業；球場近700名會員和200名員工近日已組成自救會，認為市府倉促通知，不給予緩衝期改善，更罔顧員工工作權益，且球場多年來培育選手，具有文化歷史意義，未來改作公園不僅讓市府喪失租金收入，未來更要用高額經費維護，完全不符效益。

高市工務局8日函文給業者要求11月30日完成點交，並追討業者占用期間（112年7月1日至113年9月30日）使用補償金，總共1億1223萬餘元。市府收回球場後將結合既有雙湖公園及澄清湖，打造媲美紐約中央公園的384公頃「澄清湖大公園」，水利局並規劃在低窪區設置滯洪設施，可滯洪量達53萬公噸，大幅提升周邊防洪能力。

高爾夫俱樂部有近700名會員，近200名基本會員的會員證約550至600萬，另有5間團體公司證要價1000萬，歇業消息公開後，已有150名會員組成自救會，盼市府同意繼續營運球場；會員林美玲說，球場不只是民眾休閒運動場所，也是市區少數標準球場，常舉辦國內外大型比賽，也負責培訓選手，許多孩童從小在球場練球，大家都對球場很有感情。

台灣第二個奪得美國女子高爾夫球巡迴賽冠軍的高爾夫球員、現任中華高協副理事長鄭美琦原先就是從在高雄球場培訓出來。會員陳君聖表示，高雄目前符合TPGA賽事的球場有高雄球場和信誼球場，但高雄球場距離市區較近且在市府管理下，兼具民眾休閒和培育選手責任，高雄球場配合度都很高。

陳君聖表示，工務局在部分果嶺部分查出違法農藥，其餘大面積區域未查到，他承諾會逐一改善，而市府稱球場收費未回饋市民，他則解釋球場9成會員是高雄市民，收費已較便宜，未來可研擬將每周球場日增加天數，或規劃「高雄市民日」給予優惠，「過去會員對於球場管理較生疏，未達到市府要求，我們願意在此事件後，遵循法令，好好經營球場」。

陳君聖說，當初理事長陳建甫未與市府妥善溝通，也未將實情告知會員，事後得知市府舉發的各項缺失，未來會責請理監事、責令總經理嚴格執行改善，希望市府能再與球場協商、給予緩衝期，讓球場會員再度嘗試經營，他說全台只有2個歷史悠久球場，包括北部台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）和高雄球場，高雄球場歇業就喪失其歷史意義。

另名會員何雅慧表示，球場團隊歷多年努力，整修球場逐漸有成，幾年前與高雄市野鳥學會進行生態友善措施，又與屏東科技大學合作完成植物花香主題工作，市府強行收回土地後將改作公園，但附近已有3、4個超過20公頃公園，吸引民眾休憩效果有限，且將高雄球場當成公園後無租金收入，市府更要花巨額經費來整理維修。

何雅慧表示，公園到處可以設 ，但全台灣市區裡的高爾夫球場就一個，還有60幾年歷史意義，高雄球場緊臨澄清湖及覆頂金兩個大公園，市府稱要把球場改為公園，「這是掩耳盜鈴的說法 」，她認為毀掉具有價值，且能提昇高雄形象的高爾夫球場，僅換成公園，「就像賣掉鑽石要換一顆石頭，思考模式不免讓人質疑」，

高雄球場目前有79名桿娣，許多桿娣從10幾歲開始在球場工作，年資都達30年以上，如今面臨失業危機；桿娣自治會主委林素惠表示，她在球場34年，對球場有深厚感情，和許多客人多年相處已成為家人，不少九洞場的高齡客人每天早上都很期待打球，如今不能再打球，不少桿娣和會員都難過到流淚，桿娣們更不知道後續生計問題如何解決。

也有桿娣一家4口都在球場工作，該桿娣說，她每天在太陽底下工作8至10小時，只為養家糊口，但市府在無任何預告緩衝下，通知球場在月底須結束營業，「我們既無一技在身且學識程度不高，中年轉職何等困難，市府罔顧我們底層勞工的基本工作權」；另外球場也在100多名員工，年資在10年至40年間，對於停業消息感到震驚難過。

球場近700名會員和200名員工近日已組成自救會，認為市府倉促通知，不給予緩衝期改善，更罔顧員工工作權益，且球場多年來培育選手，具有文化歷史意義。記者宋原彰／攝影
球場近700名會員和200名員工近日已組成自救會，認為市府倉促通知，不給予緩衝期改善，更罔顧員工工作權益，且球場多年來培育選手，具有文化歷史意義。記者宋原彰／攝影
高雄高爾夫俱樂部遭高雄市府指控無約占用球場，並被查出使用違法農藥除草，昨日球場在臉書貼出結束營業公告，確定將於本月24日結束營業。記者宋原彰／攝影
高雄高爾夫俱樂部遭高雄市府指控無約占用球場，並被查出使用違法農藥除草，昨日球場在臉書貼出結束營業公告，確定將於本月24日結束營業。記者宋原彰／攝影
高雄高爾夫俱樂部遭高雄市府指控無約占用球場，並被查出使用違法農藥除草，昨日球場在臉書貼出結束營業公告，確定將於本月24日結束營業。記者宋原彰／攝影
高雄高爾夫俱樂部遭高雄市府指控無約占用球場，並被查出使用違法農藥除草，昨日球場在臉書貼出結束營業公告，確定將於本月24日結束營業。記者宋原彰／攝影
球場近700名會員和200名員工近日已組成自救會，認為市府倉促通知，不給予緩衝期改善，更罔顧員工工作權益，且球場多年來培育選手，具有文化歷史意義。記者宋原彰／攝影
球場近700名會員和200名員工近日已組成自救會，認為市府倉促通知，不給予緩衝期改善，更罔顧員工工作權益，且球場多年來培育選手，具有文化歷史意義。記者宋原彰／攝影

澄清湖 高爾夫 高雄市

延伸閱讀

影／高雄男求職找家庭代工 金融卡每張賺1萬…他一口氣寄3張

天兔挾豪大雨炸5縣市 台南高雄雨勢驚人 氣象署曝原因

2026高雄市長競爭激烈！議員自辦網路民調 跳16蹲的他獲「4成支持」

高雄44歲女深夜搭渡輪不明原因落海 搜救打撈送醫後不治

相關新聞

高雄高爾夫球場遭強制關閉 百名會員組自救會痛訴市府

高雄高爾夫俱樂部因無約占用球場且使用違法農藥，遭市府要求月底點交，業者前天公告24日將結束營業；球場近700名會員和20...

屏東逾三分之一早產兒屏基照顧 今回娘家見證生命韌性

屏東縣一年約420名早產兒，超過三分之一由屏基新生兒加護病房照顧，屏基今天舉辦早產兒回娘家，16名當時出生未滿37周、體...

影／金門青年自建住宅辦選地抽籤140名額 抽中者超開心

金門縣青年自建住宅政策今天一早在金門縣社會福利館辦理選地順序抽籤作業，此次共有195人符合資格，將抽出140個名額，不少...

天兔颱風屏東66戶停電 椰子樹倒斷碰觸高壓線已復電

天免颱風今上午11點半解除海陸上颱風警報，屏東轄區各鄉鎮僅零星停電災情，其中長治鄉66戶停電，因大雨造成土質鬆軟，用戶椰...

高雄高爾夫俱樂部 突公告24日歇業

高雄高爾夫俱樂部遭高雄市府指控無約占用球場，並查出使用違法農藥除草，昨日球場在臉書貼出公告，確定本月24日結束營業，高市...

高市公車明年無障礙化 目前達8成

高雄市政府喊話2025年公車全面無障礙化，但對身障者相對友善的低底盤公車，全市僅達8成，議員另指多數客運業無法提供身障團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。