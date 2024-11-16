高雄高爾夫球場遭強制關閉 百名會員組自救會痛訴市府

高雄高爾夫俱樂部因無約占用球場且使用違法農藥，遭市府要求月底點交，業者前天公告24日將結束營業；球場近700名會員和200名員工近日已組成自救會，認為市府倉促通知，不給予緩衝期改善，更罔顧員工工作權益，且球場多年來培育選手，具有文化歷史意義，未來改作公園不僅讓市府喪失租金收入，未來更要用高額經費維護，完全不符效益。

高市工務局8日函文給業者要求11月30日完成點交，並追討業者占用期間（112年7月1日至113年9月30日）使用補償金，總共1億1223萬餘元。市府收回球場後將結合既有雙湖公園及澄清湖，打造媲美紐約中央公園的384公頃「澄清湖大公園」，水利局並規劃在低窪區設置滯洪設施，可滯洪量達53萬公噸，大幅提升周邊防洪能力。

高爾夫俱樂部有近700名會員，近200名基本會員的會員證約550至600萬，另有5間團體公司證要價1000萬，歇業消息公開後，已有150名會員組成自救會，盼市府同意繼續營運球場；會員林美玲說，球場不只是民眾休閒運動場所，也是市區少數標準球場，常舉辦國內外大型比賽，也負責培訓選手，許多孩童從小在球場練球，大家都對球場很有感情。

台灣第二個奪得美國女子高爾夫球巡迴賽冠軍的高爾夫球員、現任中華高協副理事長鄭美琦原先就是從在高雄球場培訓出來。會員陳君聖表示，高雄目前符合TPGA賽事的球場有高雄球場和信誼球場，但高雄球場距離市區較近且在市府管理下，兼具民眾休閒和培育選手責任，高雄球場配合度都很高。

陳君聖表示，工務局在部分果嶺部分查出違法農藥，其餘大面積區域未查到，他承諾會逐一改善，而市府稱球場收費未回饋市民，他則解釋球場9成會員是高雄市民，收費已較便宜，未來可研擬將每周球場日增加天數，或規劃「高雄市民日」給予優惠，「過去會員對於球場管理較生疏，未達到市府要求，我們願意在此事件後，遵循法令，好好經營球場」。

陳君聖說，當初理事長陳建甫未與市府妥善溝通，也未將實情告知會員，事後得知市府舉發的各項缺失，未來會責請理監事、責令總經理嚴格執行改善，希望市府能再與球場協商、給予緩衝期，讓球場會員再度嘗試經營，他說全台只有2個歷史悠久球場，包括北部台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）和高雄球場，高雄球場歇業就喪失其歷史意義。

另名會員何雅慧表示，球場團隊歷多年努力，整修球場逐漸有成，幾年前與高雄市野鳥學會進行生態友善措施，又與屏東科技大學合作完成植物花香主題工作，市府強行收回土地後將改作公園，但附近已有3、4個超過20公頃公園，吸引民眾休憩效果有限，且將高雄球場當成公園後無租金收入，市府更要花巨額經費來整理維修。

何雅慧表示，公園到處可以設 ，但全台灣市區裡的高爾夫球場就一個，還有60幾年歷史意義，高雄球場緊臨澄清湖及覆頂金兩個大公園，市府稱要把球場改為公園，「這是掩耳盜鈴的說法 」，她認為毀掉具有價值，且能提昇高雄形象的高爾夫球場，僅換成公園，「就像賣掉鑽石要換一顆石頭，思考模式不免讓人質疑」，

高雄球場目前有79名桿娣，許多桿娣從10幾歲開始在球場工作，年資都達30年以上，如今面臨失業危機；桿娣自治會主委林素惠表示，她在球場34年，對球場有深厚感情，和許多客人多年相處已成為家人，不少九洞場的高齡客人每天早上都很期待打球，如今不能再打球，不少桿娣和會員都難過到流淚，桿娣們更不知道後續生計問題如何解決。