影／金門青年自建住宅辦選地抽籤140名額 抽中者超開心

金門縣青年自建住宅政策今天一早在金門縣社會福利館辦理選地順序抽籤作業，此次共有195人符合資格，將抽出140個名額，不少民眾都是全家總動員，希望集氣能有好運氣，不少中籤的民眾都開心的當場歡呼起來，沒中籤的人則難掩落寞，抽到備選順位的民眾，則表示希望縣府未來能夠再釋出更多的土地，讓所有符合資格者都能被照顧到。

這項選地抽籤順序的方式堪稱是全國首創，一早7點多就陸陸續續有不少民眾到場，現場約有280人左右，很多都是扶老攜幼，金門縣長陳福海也偕同建設處長黃儒新、副處長陳彥志到場主持，建設處城鄉科長李程遠與政風處則派人協處。

陳福海表示，他再次回任縣長，高度重視青年自建住宅政策的推動，希望至少能在縣府的有限資源之內，給予青年一個安心成家的環境，當擁有自己的一個房子，是培養青年承擔責任的開始，也是讓青年留在金門發展的動力和條件。他也提及，有意願的青年朋友一定很多，然而在縣府土地資源有限的條件下，確實沒辦法滿足所有想買地的青年朋友，所以這次我們優先照顧已經成家，有養育未成年子女的家庭來申請承購，未來會在研究解方，釋出縣有地來照顧更多年輕朋友。

陳福海也說，今天抽籤作業完成後，我們後續還會有帶看土地的程序，會給大家充分的時間來做考慮跟準備，畢竟蓋一棟房子是人生大事，縣府這邊會來慎重處理每一階段的作業，也希望大家都能夠順利抽中籤，選到自己心中所屬的土地，未來能實現夢想，築起一個溫暖有愛的家。

今天現場秩序良好，不少抽中的民眾都當場開心不已，但沒抽中的人則表情鐵青，值得一提的是，未到場由建設處派出的「代抽者」陳彥志與李程遠與秘書吳志偉等人都手氣超好，幫抽了4至5個未到場民眾抽籤，都幸運抽到，反而是由黃儒新代抽的幾位都「摃龜」，現場響起熱烈的掌聲。