屏東逾三分之一早產兒屏基照顧 今回娘家見證生命韌性

屏東縣一年約420名早產兒，超過三分之一由屏基新生兒加護病房照顧，屏基今天舉辦早產兒回娘家，16名當時出生未滿37周、體重2500克以下早產兒，在家人陪伴下回到醫院，對早產兒來說，新生兒加護病房是他們出生後第一個「家」。

屏基今舉辦早產兒回娘家暨兒童病房關懷活動。邀請7-ELEVEN超人氣的OPEN!將表演，並規畫居家安全及交通安全闖關遊戲，守護早產兒平安健康長大。

16名在2019年11月1日至2024年11月30日出生，出生周數未滿37周、體重2500公克以下的早產兒，在爸爸媽媽兄弟姐妹的陪伴下回醫院歡聚一堂。

對早產兒來說，新生兒加護病房是他們出生後第一個「家」，出生體重僅1115公克的小璿在醫院住45天，身上插著呼吸器還有其他監測儀器，小璿媽想起這段三年前的往事仍是心有餘悸。另一位出生體重1833公克的小婗，在新生兒加護病房25天則歷經了呼吸窘迫、氣胸等難關，幸運的是他們沒有腦部及心臟損傷，終於讓父母可以安心。

屏東縣一年約有420位早產兒，超過三分之一由屏基新生兒加護病房照顧，早產兒出院返家後，屏基早產兒個管師持續陪伴父母渡過艱難的育兒階段，提供睡眠、餵奶、呼吸喘、胃食道逆流…等居家照護諮詢及家庭訪視等服務；並安排定期回診評估神經系統、智力發展、學習能力、肢體發育成熟度等，以便在成長過程中及早發現發展遲緩問題，掌握黃金治療期。

有鑑於「家」是兒童最常停留的環境，也往往是常見跌倒墜落及壓砸夾刺傷等傷害的地方，加上交通事故常年居於兒少事故傷害死因首位，活動中靖娟基金會以闖關遊戲的方式讓親子尋找浴室、臥室、客廳、廚房中有哪些錯誤行為或是物品擺放不當；也介紹騎乘機車、自行車、學步防撞及溜冰時該配戴哪種安全帽，以維護安全。

統一超商好鄰居文教基金會從2010年起展開「OPEN！CARES健康打氣站」病童關懷活動，巡迴關懷兒童病房，期望帶給病童希望、勇氣與夢想。最受小朋友歡迎的OPEN!將、PLEASE美眉與OPEN姐姐一現身馬上炒熱氣氛，活力四射的表演，帶來歡笑不斷，小朋友們更爭相要與OPEN!將合照，隨後OPEN!將到病房探訪住院中的孩童，引發一陣騷動，暫時忘卻住院的苦悶。

今天活動的彩蛋是屏基新生兒照護團隊上台帶動跳，一首韓國夯曲APT變成幼兒律動，醫生叔叔、護理師阿姨和大家一起超投入擺動。

屏基新生兒科主治醫師黃富槻表示，回想小朋友們當時在保溫箱裡孱弱的模樣對比今日的健康活潑，不僅醫護團隊備感欣慰，也讓人不得不感動堅韌的生命力。