高雄高爾夫俱樂部 突公告24日歇業

高雄高爾夫俱樂部遭高雄市府指控無約占用球場，並查出使用違法農藥除草，昨日球場在臉書貼出公告，確定本月24日結束營業，高市工務局後續將追討占用期間的使用補償金共1億1223萬餘元；但歇業消息曝光，俱樂部許多球友錯愕不已，已串連籌組自救會，捍衛消費權益。

高雄高爾夫俱樂部坐落於澄清湖附近，占地60公頃，1961年創立至今，常舉辦國內外高爾夫球比賽，目前由高雄陳家第4代經營。去年6月租期屆滿後因未與高市府談攏租金，今年8月颱風過後又被查出使用陶斯松等農藥除草，恐危及澄清湖水源，遭工務局要求返還土地。

業者昨在「高球萬事屋」臉書公告結束營業，指球場配合市府要求將營運至11月24日止，未使用的票券可於歇業日前使用完畢。但不少會員獲知後感到錯愕，醞釀組成自救會，捍衛消費權益。

會員林美玲說，球場隱瞞租約到期，會員是看到工務局公文才知道球場11月底將點交。14日召開臨時理監事會，隔天就宣布結束營業，非常草率；球場桿弟、工作人員多是中高年齡者，恐面臨無業困境，批「球場不顧會員權益及所有工作人員生計」。

高市工務局8日發函業者要求11月30日完成點交，並追討業者去年7月至今年9月占用期間的使用補償金共1億1223萬餘元。市府指收回球場後將結合既有雙湖公園及澄清湖，打造384公頃媲美紐約中央公園的「澄清湖大公園」，水利局並規畫在低窪區設滯洪設施，滯洪量約53萬公噸，提升周邊防洪能力。