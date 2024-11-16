高市公車明年無障礙化 目前達8成

高雄市政府喊話2025年公車全面無障礙化，但對身障者相對友善的低底盤公車，全市僅達8成，議員另指多數客運業無法提供身障團體租借無障礙公車，相當不友善，高市交通局解釋，配合中央公車全面電動化政策，2030年會全數改為低底盤公車。

高市交通局表示，目前全市仍有173輛高底盤公車，但全市超過12年以上的公車均會強制汰換為低底盤公車，配合中央2030年公車全面電動化政策，屆時全市公車都會改為低底盤，客運業者如能提早汰舊更新，則能提早達標。

一般公車因有3至4個階梯，不利老幼和輪椅族上下車，低底盤公車僅1階，且車身具有側傾功能，可再降低車輛高度，此外附有斜坡板，車廂亦有無障礙輪椅座位，作法友善。

但議員白喬茵說，據交通部統計，高雄4年前低底盤公車約占整體數量的4.4成，六都中倒數第二，僅高於桃園，她質疑，高雄喊2025年公車全面無障礙化，能達標嗎？交通局表示，2025年公車無障礙化是幾年前規畫的目標，其實高市目前8成的公車都已達標。

白喬茵另表示，曾接獲罕病基金會等外縣市身障團體陳情，指高雄因租不到無障礙車輛，特教學生也無適合的交通工具，不能做戶外教學，只好放棄前來高雄，行動不便的長者更無意願；且據高市交通局網頁，共7家客運業提供大型無障礙車輛租用服務，不過網站公告的車輛租借窗口，致電後卻沒辦法租，「根本是詐騙網站」。

高雄市唐心服務協會表示，高市無障礙車輛租借不易，即使租到，車內頂多放2、3個輪椅，容量不足。

港都客運總經理戴道根則表示，客運業者每年購置新車的預算太少、市府提供的補貼也少，連年虧損下根本很難再買無障礙或低底盤公車。

交通局表示，全國公車業都缺司機，目前以維持正常班次服務為主，不再接租車業務。身障團體的租車業務，在大復康巴士打造完成前，會協助媒合南高屏共5輛大復康車輛租借。