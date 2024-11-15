高市府喊2025年公車無障礙化破功 身障團體抱怨不友善
高雄市府曾喊話2025年公車全面無障礙化，但對身障者友善的「低底盤公車」從4年前僅佔4成，到目前持續增加為8成，全市仍有近200輛公車未有無障礙設計。議員指多數客運業者無法提供身障團體租借無障礙公車，相當不友善，質疑2025年無法達標。
交通局解釋，配合中央2030年公車全面電動化，會全數改為低底盤公車，也會媒合租借大復康巴士或承租遊覽車。
一般公車上下車處有3至4個階梯，不利長輩、年幼者和輪椅族，低底盤公車車門僅有一階，且車身具有側傾功能，可再降低車輛高度，並附有斜坡板及車廂內無障礙輪椅座位；另外針對不利使用低底盤公車行駛的偏遠地區及山區，公車業者則提供「無障礙公車」，由高底盤公車附設輪椅升降設施，車內同樣配置輪椅區，但高市目前未有無障礙公車。
市議員白喬茵曾接獲許多外縣市身障團體如罕病基金會陳情，身障團體到高雄欲租借無障礙車輛均未果，進而放棄選擇到高雄旅遊，特教學生也無法到高雄戶外教學，行動不便長者團體更降低出門意願；交通部4年前曾統計，高雄低底盤公車佔整體數量4.4成，六都中倒數第二，僅高於桃園，白質疑「高雄曾喊2025年公車全面無障礙化，能達標嗎？」
根據交通局網頁資訊，高市目前能提供大型無障礙車輛租用服務的客運業者包括東南客運、南台灣客運、高雄客運、統聯客運、港都客運、義大客運、漢程客運，共551輛低地板公車，其中以港都客運243輛低底盤公車最多，網站上公告各業者「車輛租借窗口」，但實際致電後卻沒有辦法租借，白喬茵更直指「根本是詐騙網站！」
高雄市唐心服務協會表示，全市低地板公車租借不易，即使租借成功，車內無障礙空間頂多放置2、3個輪椅，容量不足也造成身障者不便，建議市府用政策鼓勵業者強化設置；港都客運總經理戴道根則說，客運業每年購置新車的預算太少、市府提供補貼也少，連年虧損下，根本很難再買無障礙或低地板公車。
交通局表示，全市超過12年以上的公車均會強制汰換為低底盤公車，目前已達692輛、佔8成，173輛仍是高底盤公車，配合中央2030年公車全面電動化政策，屆時會完成全市所有公車改為低底板，如公車業者提早汰舊更新，也能提早達標；對於身障團體有包車需求，交通局會協助媒合南高屏共5輛大復康車輛租借。
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