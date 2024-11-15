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金門風箏節「快閃水頭」大型風箏悠遊藍天民眾超驚喜
2024金門國際風箏節，將於明後兩天在烈嶼鄉習山湖公園展開，今天下午3點搶先在水頭港濱公園舉行「快閃水頭」，首度結合3D特技，由台灣8+團隊展現國際水準的風箏表演，現場可看見大型鯨魚、鱷魚等造型風箏悠遊藍天，還有競技風箏演出，吸引許多民眾前往欣賞拍照。
秋冬的金門，東北季風漸起，是施放大型風箏的絕佳環境，今天出席活動的金城鎮長李誠智表示，金門縣露營觀光發展協會去年在雄獅堡舉辦快閃大型風箏活動，廣受各界好評，今年鎮公所與露營協會合作，特別選在前水頭港濱公園舉辦風箏快閃活動，也為16日、17日舉辦的「金門國際風箏節」暖身，提前讓鄉親尋風同樂。
金門縣露營協會理事長翁世百表示，本屆「金門國際風箏節」擬邀請多組風箏團隊於習山湖公園海灘進行展演，除了許多可愛造型風箏、壯觀的巨型風箏以及晚上燈光效果特佳的夜間風箏之外，金門限定的風獅爺風箏也將首次亮相，大大小小的造型風箏排列於藍天，壯觀又吸睛；值得一提的是，今年更特別與廈門一同施放風箏，讓兩岸民眾同時間一起感受風箏在天空飄揚的魅力。
活動當天除了風箏展演以及好看的表演節目之外，還會有許多好吃好玩的攤位，此外，為了讓大家都能在假日全家出門走走、遊客來金門旅遊也可以一睹風箏的壯觀以及活動的歡樂氣氛，金門縣露營觀光發展協會更是在臉書粉專加碼分享活動抽大獎活動，只要於活動期間內在指定貼文下方留言並上傳與活動現場的合照，即可參加抽獎，最大獎為金門高粱酒一打。
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