快訊

傳將出席薄瓜瓜在台婚宴 馬英九辦公室回應了

12強賽／再贏1場就晉級？網曝中華隊「完美劇本」：要幫日本加油

聽新聞
0:00 / 0:00

金門風箏節「快閃水頭」大型風箏悠遊藍天民眾超驚喜

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2024金門國際風箏節今天下午15點搶先在水頭港濱公園舉行「快閃水頭」，金城鎮長李誠智到場參與。記者蔡家蓁／攝影
2024金門國際風箏節今天下午15點搶先在水頭港濱公園舉行「快閃水頭」，金城鎮長李誠智到場參與。記者蔡家蓁／攝影

2024金門國際風箏節，將於明後兩天在烈嶼鄉習山湖公園展開，今天下午3點搶先在水頭港濱公園舉行「快閃水頭」，首度結合3D特技，由台灣8+團隊展現國際水準的風箏表演，現場可看見大型鯨魚、鱷魚等造型風箏悠遊藍天，還有競技風箏演出，吸引許多民眾前往欣賞拍照。

秋冬的金門，東北季風漸起，是施放大型風箏的絕佳環境，今天出席活動的金城鎮長李誠智表示，金門縣露營觀光發展協會去年在雄獅堡舉辦快閃大型風箏活動，廣受各界好評，今年鎮公所與露營協會合作，特別選在前水頭港濱公園舉辦風箏快閃活動，也為16日、17日舉辦的「金門國際風箏節」暖身，提前讓鄉親尋風同樂。

金門縣露營協會理事長翁世百表示，本屆「金門國際風箏節」擬邀請多組風箏團隊於習山湖公園海灘進行展演，除了許多可愛造型風箏、壯觀的巨型風箏以及晚上燈光效果特佳的夜間風箏之外，金門限定的風獅爺風箏也將首次亮相，大大小小的造型風箏排列於藍天，壯觀又吸睛；值得一提的是，今年更特別與廈門一同施放風箏，讓兩岸民眾同時間一起感受風箏在天空飄揚的魅力。

活動當天除了風箏展演以及好看的表演節目之外，還會有許多好吃好玩的攤位，此外，為了讓大家都能在假日全家出門走走、遊客來金門旅遊也可以一睹風箏的壯觀以及活動的歡樂氣氛，金門縣露營觀光發展協會更是在臉書粉專加碼分享活動抽大獎活動，只要於活動期間內在指定貼文下方留言並上傳與活動現場的合照，即可參加抽獎，最大獎為金門高粱酒一打。

2024金門國際風箏節今天下午15點搶先在水頭港濱公園舉行「快閃水頭」，現場可看見大型鯨魚、鱷魚等造型風箏悠遊藍天，還有競技風箏演出，吸引許多民眾前往欣賞拍照。記者蔡家蓁／攝影
2024金門國際風箏節今天下午15點搶先在水頭港濱公園舉行「快閃水頭」，現場可看見大型鯨魚、鱷魚等造型風箏悠遊藍天，還有競技風箏演出，吸引許多民眾前往欣賞拍照。記者蔡家蓁／攝影
2024金門國際風箏節，即將於明後兩天在烈嶼鄉習山湖公園展開，今天下午15點搶先在水頭港濱公園舉行「快閃水頭」，讓天空變的繽紛有趣。記者蔡家蓁／攝影
2024金門國際風箏節，即將於明後兩天在烈嶼鄉習山湖公園展開，今天下午15點搶先在水頭港濱公園舉行「快閃水頭」，讓天空變的繽紛有趣。記者蔡家蓁／攝影

金門 露營 風箏節

延伸閱讀

金門民眾海邊發現陸製「衛星探空儀」 岸巡關切要求下架貼文

金門5位書法家愛心揮毫 義助家扶中心辦募款園遊會

逾萬陸客小三通赴金門旅遊 單日最高破千人

苗栗市風箏文化暨客家美食節今登場 無風悶熱放飛不易

相關新聞

金門風箏節「快閃水頭」大型風箏悠遊藍天民眾超驚喜

2024金門國際風箏節，將於明後兩天在烈嶼鄉習山湖公園展開，今天下午3點搶先在水頭港濱公園舉行「快閃水頭」，首度結合3D...

高市府喊2025年公車無障礙化破功 身障團體抱怨不友善

高雄市府曾喊話2025年公車全面無障礙化，但對身障者友善的「低底盤公車」從4年前僅佔4成，到目前持續增加為8成，全市仍有...

高雄市立民生醫院接連出包 議員點名他雙辭下台負責

高雄市立民生醫院5月發生開錯刀離譜事件，衛生局副局長潘炤穎銜命以醫療副院長之名進駐督導，竟又發生輸錯血、看錯病人，對民生...

馬祖藍眼淚列入世界15大奇景看要運氣 桃園版華山可賞

馬祖的「藍眼淚」被美國CNN納入「世界15大自然奇景」，號稱「桃園版華山」的中原文創園區今起至明年1月5日止，於11倉辦...

高雄推身障停車位識別證一站式服務 簡化申請流程便民

許多身障者在臨櫃申請身障停車證時，常因文件種類較多而遺漏補件，高市社會局推動「身心障礙者專用停車位識別證與牌照稅減免一站...

高醫大承辦小港醫院26周年 宣布116名大同醫護加入

高雄醫學大學承辦高雄3家市立醫院大同、小港、旗津，其中大同醫院於年底約滿換手經營，今小港醫院舉辦營運26年院慶，院長洪志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。