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高雄高爾夫球場收回 規劃384公頃澄清湖大公園

中央社／ 高雄15日電

高雄市政府今天表示，收回高雄高爾夫球場土地後，將結合既有雙湖公園及澄清湖，打造媲美紐約中央公園的384公頃澄清湖大公園，轉型結合休憩、生態永續與防洪用途公園空間。

依高雄市工務局資料，民國100年高市府繼受前高雄縣政府契約，出租60公頃土地予財團法人高雄高爾夫俱樂部，租約於112年6月底到期。雙方由於協商續約未果，且俱樂部違反租約規定使用農藥，違反飲用水管理條例規定，市府要求限期返還土地。高雄高爾夫俱樂部公告11月24日結束球場營業。

工務局今天表示，未來將在球場低窪地區設置滯洪設施，可滯洪量達53萬公噸，有效保留上游坡地逕流水，大幅提升鳥松區本館及大昌路、鳳山區澄清路、赤山地區，和三民區本和里周邊防洪能力。

工務局公園處已和水利局著手啟動球場轉型大公園規劃，除保留歷史紋理，也將串聯球場現址及雙湖公園、澄清湖風景區，打造兼具遊憩、景觀及生態永續開放空間。

在球場地勢較低處，將局部改造並開闢更多滯洪空間，以百年防洪頻率即「24小時累積降雨量730毫米」極端降雨情境，有效提升周邊鳥松、鳳山、三民等易淹水地區防災能力。

工務局說，大公園未來完成後，將實現防災、生態以及民眾生活品質提升「三贏」。尤其澄清湖大公園位於縣市合併後大高雄中心地帶，384公頃大公園將彰顯高雄都市轉型，朝向淨零以及持續打開空間開放使用進步軌跡。

永續 澄清湖 高雄市

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