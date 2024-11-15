高雄市立民生醫院接連出包 議員點名他雙辭下台負責

高雄市立民生醫院5月發生開錯刀離譜事件，衛生局副局長潘炤穎銜命以醫療副院長之名進駐督導，竟又發生輸錯血、看錯病人，對民生醫院接連出包，高市府今發布人事命令，僅代理院長林盟喬下台，市議員陳麗娜隨後召開記者會，點名潘炤穎改革沒成績，才是最該下台負責的人。

陳麗娜表示，民生醫院開錯刀，時任院長、副院長均下台，如今僅林盟喬一人下台，林本職是市立醫院管心中心執行長，此為非正式編制，卻可管所有市立醫院之外，卸任後仍照領獎勵金，如果林只是代罪羔羊，下不下台根本沒差。

不僅如此，陳麗娜說，潘炤穎留任代理醫療副院長，該職務通常都是醫師兼任，潘是醫事人員，除了外行領導內行，衛生局還是上級主管單位，更有球員兼裁判之嫌，況且上任後不見改革成效，反而接連發生輸錯血、看錯病人等事件，衛生局還傳出有3人輕生，這都顯示他極為不適任。

陳麗娜也對民生醫院組織調整案提出質疑，林、潘兩人在代理期間提出計畫比照教學醫院，將民生醫院組織編制副院長由2人擴充為3個人，牙醫增加30人，公職護理人員增加20人。

民生醫院現有430人，一下增加51人，等於增加1/8左右，有哪個單位膨脹得如此快速？民生醫院是地區性醫院，為何比照教學醫院辦理？很多衛生所都找不到護理人員，不把人力補充到衛生所，卻在民生醫院擴大編制，到底是何原因？衛生局一連串所作所為令人霧裡看花。

至於獎勵金部分，市立醫院獎勵點數辦法規定，院長135點、醫療費副院長120點、行政副院長是75點，一般的醫事人員是20點，根據政風單位在議會確認，潘炤穎是領75點，這是行政副院長點數，但他卻是醫療副院長，為何搞得這麼複雜？

陳麗娜直言，民生醫院疑似為規避點數上限、美化帳面，會先將獎勵金點數折半，但核領時先乘2，再乘以點值，比如依市立醫院獎勵金分配原則，院長獎勵金點數135點，但民生醫院實際核領獎勵金可見，卻可領到49萬8657元，換算1點約為7123元，導致獎勵金高於規定，這算不算詐欺、不當得利？檢調要不要介入調查？

陳麗娜指出，潘炤穎宣稱要捐出獎金，10月28日確實捐了33萬2111元，但這是1個月、還是代理5個月獎勵金？據政風處說法，潘點數是75點乘以3560元，1個月約有26萬7000獎勵金，若點數再乘2就更多了。

若1點500元行政點數計算，75點是3萬7500，5個月18萬多，無論哪一種算法都與33萬多不符，潘到底領多少獎勵金？不願意公布領據釋疑，難道真涉及詐欺或不當圖利？

陳麗娜直指，潘炤穎曾是民生醫院管理中心主任，也是非正式編制，在民生醫院實驗診斷科任職，但該院並沒有這個科別，潘任內無論衛生局和民生醫院的決策都是一團亂。

陳麗娜批評，潘炤穎改革民生沒成績還領獎勵金，連領多少獎勵金都交代不清，怎能指望改革民生醫院？除了林盟喬必須下台以外，潘更應該從衛生局副局長、民生醫院副院長的職位雙雙請辭下台負責。