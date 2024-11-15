高雄推身障停車位識別證一站式服務 簡化申請流程便民

許多身障者在臨櫃申請身障停車證時，常因文件種類較多而遺漏補件，高市社會局推動「身心障礙者專用停車位識別證與牌照稅減免一站式申請服務」，讓民眾在辦理身心障礙停車證時，只需填寫一份申請表，即可同時申請牌照稅減免，簡化申請流程也減少身心障礙者及家屬往返奔波洽辦機關。

社會局表示，身障朋友臨櫃申請身障停車證，常因所需文件種類較多而遺漏補件，社會局因此將申請文件資訊更簡化易讀，利用圖示輔佐說明，簡化申請流程所需文件，讓民眾一目了然。目前全市在所屬各申請據點一併宣導易讀版流程，讓心智、聽障障別及年長長輩於臨櫃申辦之際，透過易讀易懂圖卡更輕鬆。

身心障礙者權益保障法明訂，身障者可在公共停車格位使用專用停車位，身心障礙者專用停車位識別證的用途為身障者本人或親屬，乘載行動不便身障者時停放於專用停車位的證明身障者停車證提供身障者或其家屬在專用停車位停放時的憑證，讓行動不便之身心障礙者於外出、就醫、洽公時能就近停放，避免專用車位遭占用，以維護身心障礙者權益。