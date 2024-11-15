高醫大承辦小港醫院26周年 宣布116名大同醫護加入

高雄醫學大學承辦高雄3家市立醫院大同、小港、旗津，其中大同醫院於年底約滿換手經營，今小港醫院舉辦營運26年院慶，院長洪志興宣布，明年起大同會有116名醫護人員加入小港，包含14名主治醫院及護理師、藥師。

洪志興指出，小港醫院是高雄市第一家公辦民營公立醫院，如今已邁入第26個年頭，是穩健成長階段，去年9月完成新建急重症醫療大樓，為地下3樓、地上10樓建築物，中度緊急醫療區域教學醫院，包括投資核子醫學檢查、放射腫瘤治療，購置正子造影(PET)、複合式手術室(Hybrid OR)、高壓氧治療機等、規劃1樓全區域為急診、2樓全區域檢查室，致力提供南高雄地區民眾最優質、舒適就醫環境。

除急重症醫療大樓，小港醫院在門診大樓也進行多項翻修，包括2樓與4樓門診區全面翻新、加護病房和健康管理中心修繕工程，持續改善院內環境與精進多項設備。

洪志興說，急重症裝備全部到位，目前全台面臨醫護人員短缺，明年起大同醫院14名醫師、8名藥師及護理師共計超過110名以上加入，相信大家都是高醫人，一定很快就能適應在小港醫院工作環境，共同打拚提供更佳、更優質醫療服務。

財團法人高雄醫學大學董事長陳建志表示，高醫大成立已有70年歷史，附設中和紀念醫院也有67年，高醫校院體系服務南台灣民眾更超過一甲子，始終秉持高醫人關懷奉獻精神，提供全方位醫療服務，並就聯合國倡議17項永續發展目標，投入促進各年齡層健康生活與福祉，對健康平權人文關懷意識走在時代浪潮尖端，永遠守候在醫療最迫切需要的所在。

陳建志說，1998年為了提高南高雄醫療量能，高醫體系組成優秀醫療團隊，承接市立小港醫院成為第一家公辦民營市立醫院，歷經第一期、第二期合約，2008年高市府再次交付高醫委託經營為期35年第三期BOT案，去年完成急重症醫療大樓，包含核子醫學檢查、放射腫瘤治療、複合式手術室、高壓氧治療等醫療重裝備都已備足，讓南高雄民眾能就近享有高品質、高效能醫療服務。