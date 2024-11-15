高雄高爾夫俱樂部11月24日吹熄燈號！ 市府追償逾1億元

高雄高爾夫俱樂部遭高雄市府指控無約占用球場，並使用農藥除草，今天傳出將於11月24日結束營業；高市府將追討占用期間的使用補償金，共1億1223萬餘元。

高雄高爾夫俱樂部座落於澄清湖附近，占地60公頃，1961年創立至今，目前由高雄陳家第4代經營，常舉辦國內外高爾夫球比賽，是名流揮休憩天堂，但去年6月租約到期後，因租金問題未與高市府談攏，今年8月颱風過後又被查出使用陶斯松等農藥除草，恐危及澄清湖水源，高市工務局要求返還土地，日後作為公園，開放大眾休憩。

但今天在「高球萬事屋」臉書專頁卻貼出高雄高爾夫球俱樂部「結束營業公告」，球場配合市府要求，將營運至11月24日止，另附上市府工務局公文，簡明說明原委，有未使用票券，可於11月24日前使用完畢。

不少高雄高爾夫球俱樂部會員側面獲知消息，十分錯愕，在Line群組議論紛紛，也指全案迄今，只有官方單方說法，與事實不盡相符，因此醞釀組成自救會，捍衛消費權益。

據高雄市工務局11月8日發給業者的函文，指先前已發文俱樂部，要求11月30日前完成點交，但未獲回應。針對俱樂部占用高雄市土地做高爾夫球場使用一事，為避免訟爭及耗費行政資源， 務請於11月30日前完成點交，同時會追收占用期間（112年7月1日至113年9月30日）使用補償金，總共1億1223萬餘元。

高雄市工務局表示，高雄高爾夫球俱樂部因被查出使用農業除草劑，由於球場鄰近水源保護區，對市民飲水安全產生疑慮，不宜再當球場使用；球場收回後將作為休憩、生態永續及防洪等用途的公園綠地，提供全體市民使用。