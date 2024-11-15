颱風天兔影響 高市農業局提醒葉菜瓜果採收
受颱風天兔影響，高雄今明2天有局部短暫陣雨發生，高雄市農業局提醒，農友需做好田間排水並注意採收安全，適逢收穫期葉菜類及瓜果菜類，可適時採收，以減少損失。
農業局發布新聞稿指出，為降低颱風影響，適逢收穫期葉菜類及瓜果菜類，可適時採收，以減少損失。香蕉、木瓜及番石榴等果品，屆採收期儘速採收；蓮霧園倘進入催花期，必要時卸下黑網，待颱風遠離後再覆蓋。
農業局表示，香蕉、番石榴、木瓜、棗樹，加強固定枝條，適度修剪枝條並清理殘枝；農業設施應加強固定；紅豆田留意並加強田間排水，並請農友做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。
農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農民可多加利用高雄農來訊，掌握最新作物防災資訊和近期高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失。
此外，農友若因颱風造成農作物損失，可向當地區公所通報並可多加利用農業部開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利後續查報。
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