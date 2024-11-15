日本袋井市扶輪社訪屏東二峰圳與來義公所 植樹種下水的牽絆

位在屏東縣來義鄉的二峰圳是日本水利工程師鳥居信平建造，至今百年歷史，日本靜岡縣袋井市是鳥居信平故鄉，在屏科大名譽教授丁澈士牽線下，袋井市扶輪社14日下午走訪二峰圳，在來義鄉喜樂發發吾公園，鳥居信平銅像旁植樹，種下小葉桃花心木，串起水的牽絆。

屏科大名譽教授丁澈士長期研究二峰圳，也促成日本靜岡縣袋井市扶輪社本月14日走訪二峰圳，丁澈士說，鳥居信平100年前建造二峰圳，當時在下游分水工旁種植一棵小葉桃花心木，逾100年依然矗立。日本袋井市的市民、扶輪社，願意在鳥居信平銅像旁邊，植一棵樹，讓水的牽絆，牽起兩邊情感聯繫。

來義鄉長莊景星致詞說，植樹的地點喜樂發發吾公園，在二峰圳廊道附近，上方有百年的古道，也感謝100多年前，日本水利工程師鳥居信平在來義鄉建造二峰圳，喜樂發發吾公園有鳥居信平銅像，在這裡植樹，互相交流，也認識來義鄉的美好。

來義鄉公所指出，14日的植樹活動，象徵兩地友誼永恆不變，也透過這次交流，向日方認識，來義鄉推動「來義野行」，二峰圳健行路線，實際走訪二峰圳遊程，增加能見度走向國際，也希望二峰圳健行路線發展成為日方來台的深度旅遊首選。