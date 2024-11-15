高雄違建轉為光電屋頂 挨批缺誘因

高雄違章建築達11萬8千件，居六都第二，需花30年才能拆光，不少鐵皮屋頂在凱米、山陀兒颱風期間被吹落，成為「飛行凶器」引發關注，議員質詢時指市府為減少頂樓鐵皮違建，每年編列1500萬元補助裝設太陽能板，轉成光電屋頂，但今年補助經費大幅縮減且8月就用罄，毫無誘因，批根本虛晃一招。

工務局解釋，今年因為預算調配緣故，太陽能屋頂補助預算降至1千萬元，目前補助累積金額已達預算額度，明年度將視預算提報情況再爭取回復到1500萬元。

山陀兒颱風造成高雄災情慘重，多處鐵皮屋頂遭強風吹掀成了「飛行凶器」，砸毀車輛，損壞電力線路，行政院長卓榮泰就呼籲地方政府管好鐵皮屋頂，以免颱風來襲時變「血滴子」。如今中颱天兔不排除再影響台灣，高市鐵皮違建的安全性再受考驗。

據統計，高市違章建築達11.8萬件，居六都第二，既有違建需花30年才能夠拆光，其中以頂樓加蓋或陽台外推的鐵皮最常見；為了減少頂樓鐵皮違建，工務局訂定「高雄市建築物設置太陽光電設置辦法」，讓鐵皮屋頂能合法轉為光電屋頂，每年更編1500萬元補助裝設，但是議員發現，今年補助款縮減為1000萬元，8月中旬就用罄！違建轉型欠缺誘因，未來鐵皮吹掀情形仍無法杜絕。

議員湯詠瑜說，高雄2020年至2023年補助太陽能板預算都是1500萬元，今年卻降為1000萬元，且在8月28日就達到預算額度、停止受理；近5年平均每年補助145件申請案，補助最低標準是每峰瓩（kWp）6千元，每案最高補助20萬元，反觀台北、新北每峰瓩補助1.8萬元和1.5萬元，高雄市補助相對偏低。

謝姓市民表示，即使提供補助裝設太陽能光電板，一般住家也很難負擔建置費用，必須增加補助才有誘因。尤姓市民則說，有些店家雖願意轉為太陽能屋頂，但太陽能板未來是否汙染環境，使用年限到期後如何回收，政府都沒說清楚，因此大家會觀望。