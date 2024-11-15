「天下標竿城市」頒獎 高雄市奪2大獎

中央社／ 高雄14日電

2024天下標竿城市頒獎典禮今天在台北舉行，高雄奪得「永續幸福城市獎」與「年度卓越城市獎」2項大獎。高雄市長陳其邁北上領獎表示，獎項對高雄來說意義重大，感謝天下雜誌及市民肯定。

陳其邁今天率相關局處首長到台北遠東香格里拉飯店，出席2024天下標竿城市頒獎典禮。陳其邁表示，推動淨零轉型是充滿挑戰戰役，但挑戰也帶來機會，高雄從過往6都墊底成績，成長到去年、今年連續2年拿下永續幸福城市獎6都組第一，這次高雄同時拿到2024年度卓越城市獎，他以驚奇之旅形容這段過程。

「天下雜誌」永續幸福城市評比，高雄今年再度蟬聯第一，以「環境」、「施政」面向表現最傑出。陳其邁表示，在各項表現上，高雄力拚經濟發展，營利事業銷售總額連年創歷史新高，今年預估將突破新台幣6兆元，總體失業率與青年失業率是6都中最低，從後段班往前衝，另外因應氣候變遷，高雄一步一腳印，配合訂定明確減碳目標及政策。

陳其邁指出，為激勵地方創新治理，推動符合聯合國永續發展目標（SDGs）專案，高雄在天下雜誌第2屆「天下城市治理卓越獎」中，以1座首獎、4座優選等亮眼成績，榮獲「2024年度卓越城市」。

陳其邁表示，獎項對高雄來說意義重大，不只追求城市進步，更要追求卓越。解決遺留下的城市發展困境，需要有新方法，因此鼓勵相關局處人員構思不同方法來解決問題；有了方法之後，必須要有解決問題的決心，會緊盯各項目標或指標；追求創新同時，不能忘記以人為本的人性關懷。

高雄市政府今天發布新聞稿指出，在「年度卓越城市」獎中，環保局推動「淨零學院人才培育，建構轉型基礎」專案榮獲環境保護組首獎；經濟成長組部分，由經發局、觀光局獲優選，財政局獲「開創獎」，另外，社會進步組方面由毒防局獲優選肯定。

天下雜誌 永續 陳其邁

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