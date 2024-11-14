快訊

12強Live／中華拚2連勝 黃子鵬先發力抗多明尼加威能帝

天兔颱風17:30發陸警 屏東、恆春首波警戒「3地」恐也列入

台大醫院開第一槍「不用波波醫」 林口長庚院長說話了

喜憨兒基金會庇護工場年節禮盒 長興材料公司採購千份

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
為支持庇護工場永續經營，長興材料工業股份有限公司日前向喜憨兒基金會庇護工場購買2200盒年節禮盒。圖／喜憨兒基金會提供
為支持庇護工場永續經營，長興材料工業股份有限公司日前向喜憨兒基金會庇護工場購買2200盒年節禮盒。圖／喜憨兒基金會提供

高雄市目前有12家庇護工場，提供身心障礙者工作機會，當中喜憨兒基金會成立4家庇護工場，讓50名喜憨兒穩定就業；為支持工場永續經營，長興材料工業股份有限公司日前向喜憨兒基金會庇護工場購買2200盒年節禮盒；勞工局長江健興出席簽約儀式表示，感謝有愈來愈多企業願意支持庇護商品，為身心障礙團體挹注暖流，給予機構前進動力。

長興材料工業股份有限公司經理林恩生和喜憨兒基金會副執行長羅淑霞今日共同簽署採購合約書，希望藉此舉拋磚引玉，讓更多企業加入支持庇護工場的行列；喜憨兒基金會表示，這次年節禮盒含南棗核桃糕與牛軋糖，採用海藻糖製作，減少傳統甜點負擔，另有匈牙利紅椒起司餅乾搭配巧克力酥餅乾，加上焦糖堅果酥、咖啡堅果酥與夏威夷堅果塔。

目前喜憨兒基金會在高雄市設有4家庇護工場或商店，可提供50名憨兒庇護就業，負責生產禮盒的喜憨兒和發庇護工場內部為300坪寬敞空間，供應高雄、台南地區喜憨兒門市及電商各式烘焙產品，目前有19位庇護員工進行製作與包裝。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，就業服務員會依照品項的製作程序及標準，將工作步驟拆解成適合庇護員工學習的方式，同時加入輔具或職務再設計等方式，來協助他們學習及對照，順利達到品質要求

江健興表示，為保障身心障礙朋友的工作權，高市目前設立12家庇護工場，提供169個庇護性就業機會，感謝有愈來愈多企業願意支持庇護商品，為身心障礙團體挹注暖流，庇護工場除了持續輔導庇護員工增進工作技能，在庇護商品的開發與設計上也不斷精進，擁有最高規格的食安認證，讓消費者吃得安心。

喜憨兒 庇護工場

延伸閱讀

足感心A！瑪利亞正向師急需到宅訪視車 企業暖捐車

藍委爆原民台採購綁標 原文會「程序」全曝光

影／原民台重複採購？王鴻薇指蘇巧慧老公、陳瑩前助理涉入

因應台灣明年進入超高齡社會 台中家順日照中心今天開幕

相關新聞

屏東三大迎王祭典都碰上颱風 南州迎王罕見遇11月颱創紀錄

屏東南州迎王祭典昨日開始，不過天兔颱風即將來襲，南州溪州代天府表示，只要縣府發布颱風停班課訊息，當天行程就會取消並順延。...

高雄養出3斤越冬虱目魚 超大片魚肚獲比利時iTQi世界風味金獎

虱目魚肉質甜美但多刺，台灣漁民靠殺魚技巧分離骨、肉去掉內臟，開發出無刺虱目魚，讓虱目魚成為老饕最愛。高雄興達港區漁會的虱...

採左營案還是高雄案？高鐵延屏東成議會焦點 周春米盼趕快定案

高鐵延伸屏東路廊，採左營案或高雄案，交通部將在年底定案，連日來也成為屏東縣議會討論焦點，縣議員方一祥說，高鐵屏東設站六塊...

高雄公有「銀髮族農園」數量少 長者搶破頭找無地耕種

高雄市24年前設置全市唯一一處公有「銀髮族市民農園」，園內44塊小型農地供長者有機耕種，每年超過300人抽籤報名，名額搶...

潘孟安當總統分身 會同王金平替高雄秀傳紀念醫院剪綵

高雄秀傳醫院前進路竹科學園區設立700床規模醫院，今早在總統府秘書長潘孟安及立法院前院長王金平等人見證下剪綵落成，潘特別...

高鐵延伸屏東「高雄案」較優 屏縣府及立委：盡快定案

交通部預計高鐵延伸屏東路線年底定案，台灣軌道工程學會近日針對2個方案邀集學者專家實際訪查，認為高雄方案優於左營方案，更有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。