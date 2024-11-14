喜憨兒基金會庇護工場年節禮盒 長興材料公司採購千份

高雄市目前有12家庇護工場，提供身心障礙者工作機會，當中喜憨兒基金會成立4家庇護工場，讓50名喜憨兒穩定就業；為支持工場永續經營，長興材料工業股份有限公司日前向喜憨兒基金會庇護工場購買2200盒年節禮盒；勞工局長江健興出席簽約儀式表示，感謝有愈來愈多企業願意支持庇護商品，為身心障礙團體挹注暖流，給予機構前進動力。

長興材料工業股份有限公司經理林恩生和喜憨兒基金會副執行長羅淑霞今日共同簽署採購合約書，希望藉此舉拋磚引玉，讓更多企業加入支持庇護工場的行列；喜憨兒基金會表示，這次年節禮盒含南棗核桃糕與牛軋糖，採用海藻糖製作，減少傳統甜點負擔，另有匈牙利紅椒起司餅乾搭配巧克力酥餅乾，加上焦糖堅果酥、咖啡堅果酥與夏威夷堅果塔。

目前喜憨兒基金會在高雄市設有4家庇護工場或商店，可提供50名憨兒庇護就業，負責生產禮盒的喜憨兒和發庇護工場內部為300坪寬敞空間，供應高雄、台南地區喜憨兒門市及電商各式烘焙產品，目前有19位庇護員工進行製作與包裝。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，就業服務員會依照品項的製作程序及標準，將工作步驟拆解成適合庇護員工學習的方式，同時加入輔具或職務再設計等方式，來協助他們學習及對照，順利達到品質要求

江健興表示，為保障身心障礙朋友的工作權，高市目前設立12家庇護工場，提供169個庇護性就業機會，感謝有愈來愈多企業願意支持庇護商品，為身心障礙團體挹注暖流，庇護工場除了持續輔導庇護員工增進工作技能，在庇護商品的開發與設計上也不斷精進，擁有最高規格的食安認證，讓消費者吃得安心。