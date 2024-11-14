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屏東三大迎王祭典都碰上颱風 南州迎王罕見遇11月颱創紀錄

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東南州溪洲代天府迎王11月13日至18日舉行，沒想到遇到天兔颱風攪局。圖為請水儀式。記者潘奕言／攝影
屏東南州溪洲代天府迎王11月13日至18日舉行，沒想到遇到天兔颱風攪局。圖為請水儀式。記者潘奕言／攝影

屏東南州迎王祭典昨日開始，不過天兔颱風即將來襲，南州溪州代天府表示，只要縣府發布颱風停班課訊息，當天行程就會取消並順延。今年屏東三大迎王祭典期間都有颱風攪局，尤其南州迎王更罕見遇上11月颱，都創下歷史紀錄。

今年正逢三年一科的屏東迎王平安祭典，小琉球三隆宮迎王打頭陣，9月3日至9日舉行，當時遇到摩羯颱風從台灣西南海域掠過，最終走90度角遠離台灣，有驚無險未影響祭典。

接著是東港東隆宮迎王9月28日至10月5日舉行，遇到山陀兒颱風襲台，所幸襲台前山陀兒在西南海域盤旋了兩天，降低威力後才登陸，威力雖減卻也造成高屏地區嚴重災情，屏東連放4天颱風假，影響迎王行程造成部分遶境路線取消，引發當地信徒不滿。

南州溪洲代天府迎王11月13日至18日舉行，沒想到又遇到天兔颱風攪局，目前雖然颱風路徑還未確定，但溪洲代天府表示，經向王爺擲筊後廟方決定，只要縣府發布當天颱風停班課訊息，該天行程就會取消，迎王時程也會整個順延，所有流程都會走完，請大家放心。

代天府副主委謝文田說，不像東港、小琉球都是擲筊決定祭典期間，南州迎王每科均固定在農曆10月13日進行，此時都已是國曆11月多，以往根本沒遇過颱風，沒想到今年竟遇到罕見的11月颱，天氣變得更難以捉摸，不過相關防颱準備廟方都已掌握。

今年甲辰正科正好是南州迎王60周年，13日舉行請水儀式後，14日至16日遶境，17日拜王、宴王、王船遶境、王船法會，18日送王燒王船。

屏東南州溪洲代天府迎王11月13日至18日舉行，沒想到遇到天兔颱風攪局。圖為請水儀式。記者潘奕言／攝影
屏東南州溪洲代天府迎王11月13日至18日舉行，沒想到遇到天兔颱風攪局。圖為請水儀式。記者潘奕言／攝影

天兔 屏東 山陀兒颱風 迎王

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