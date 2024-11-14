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高雄養出3斤越冬虱目魚 超大片魚肚獲比利時iTQi世界風味金獎

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄虱目魚養殖面積及產量占全國約二成七，去年產量高達1.4萬公噸，產值約12億元。圖／郭展豪提供
高雄虱目魚養殖面積及產量占全國約二成七，去年產量高達1.4萬公噸，產值約12億元。圖／郭展豪提供

虱目魚肉質甜美但多刺，台灣漁民靠殺魚技巧分離骨、肉去掉內臟，開發出無刺虱目魚，讓虱目魚成為老饕最愛。高雄興達港區漁會的虱目魚產品，更榮獲2024年比利時國際風味評鑑所(ITQI)風味絕佳獎章三星殊榮。漁業署與高雄市興達港區漁會今天在高雄市政府中庭舉辦推廣活動，鼓勵民眾選用優質的國產魚。

高雄的虱目魚採取深水養殖，魚溫水深2公尺至3公尺，池底較能保溫，虱目魚能熬過寒冷的冬天，被稱為「越冬虱目魚」。高雄興達港區漁會今年飼養的越冬虱目魚，有許多體型達到單尾3台斤重，油脂更豐富，肉質也更甜。

興達港區漁會總幹事郭展豪說，高雄越冬虱目魚取下的無刺魚肚，單片就能重達半台斤，差不多是市場上常見無刺虱目魚肚的1倍到2倍大，今年更榮獲比利時國際風味評鑑所(ITQI)風味絕佳獎章三星殊榮。

郭展豪說，高雄虱目魚養殖面積及產量占全國約二成七，去年產量高達1.4萬公噸，產值約12億元。興達港區漁會涵蓋茄萣、湖內、阿蓮、路竹等地，是台灣主要的越冬虱目魚產區，越冬虱目魚肉質肥美鮮甜，受到許多老饕青睞。

漁業署說，興達港區漁會2020年成立水產加工廠，接續取得CAS、HACCP、ISO22000、溯源水產品標章及經濟部BSMI等多項食品安全管理系統認證，不只為食品安全提供保障，也協助在地漁業發展。

高雄越冬虱目魚體型可達3台斤，所取下的無刺虱目魚肚相當肥美。廚師漢克說，如果能以煎或烤的方式，把魚皮弄到脆，但裡面的魚肉仍是濕潤的、軟軟的，因為「一邊很脆、一邊很軟很肥美」，這種口感的差異，會讓虱目魚肚變得很好吃。

大片的虱目魚肚肉質紮實、脂肪豐厚，料理時需要一點酸度、鹹度來搭配。廚師漢克表建議民眾參考義式名菜「瘋狂水煮魚（Acqua pazza）」的料理方式烹煮虱目魚肚，炒洋蔥後加入番茄、橄欖、蛤蠣，加水並與煎過或烤過的虱目魚肚一起煮，最後加入橄欖油，成為可以加麵包吃的菜。

冷凍虱目魚肚在加工過程一定會被要求符合食安、冷鏈運輸，但送到賣場後，可能會因為開放式的展示空間，導致反覆退凍再結凍，有可能造成雖然生產期限很近，但魚肉品質的狀況卻不佳。廚師漢克建議消費者在選購冷凍虱目魚產品，一定要特別注意賣場的保鮮條件。

高雄興達港區漁會與漁業署今天下午在高雄市政府四維行政大樓，舉辦高雄虱目魚推廣活動。記者王勇超／攝影
高雄興達港區漁會與漁業署今天下午在高雄市政府四維行政大樓，舉辦高雄虱目魚推廣活動。記者王勇超／攝影
高雄興達港區漁會今年飼養的越冬虱目魚，有許多體型達到單尾3台斤重。圖／郭展豪提供
高雄興達港區漁會今年飼養的越冬虱目魚，有許多體型達到單尾3台斤重。圖／郭展豪提供

比利時 興達港 虱目魚

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