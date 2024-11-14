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採左營案還是高雄案？高鐵延屏東成議會焦點 周春米盼趕快定案

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高鐵延伸屏東路廊，採左營案或高雄案，交通部預計年底定案，連日來成為屏東縣議會討論焦點。記者劉星君／攝影
高鐵延伸屏東路廊，採左營案或高雄案，交通部預計年底定案，連日來成為屏東縣議會討論焦點。記者劉星君／攝影

高鐵延伸屏東路廊，採左營案或高雄案，交通部將在年底定案，連日來也成為屏東縣議會討論焦點，縣議員方一祥說，高鐵屏東設站六塊厝，周邊有產業，屏東縣有近四成人口數聚集，先求有再求遠；縣長周春米說，A案B案就是趕快定案，先過高屏溪

高鐵延伸屏東路廊，民進黨籍議員方一祥今議會總質詢，詢問縣長周春米對於高鐵延伸屏東路廊觀看法。

「屏東人期待高鐵很久！」方一祥說，高鐵延伸屏東路廊至今未定案，本來從左營到屏東六塊厝，現在討論到高雄火車站高雄案。屏東市是首善之區，二代加工出口區升格科技產業園區，還有屏東科學園區，高鐵放在六塊厝，將成為全國第一個科技園區有高鐵的，交通便利。屏東國際級棒球場今年底動工屆時成為全國首座有高鐵的棒球場，未來高雄捷運，橘線拉到這邊，台鐵六塊厝占往西挪1.7公里，三鐵共構，台鐵、捷運與高鐵。

「高鐵一定要放六塊厝站，不管是左營案、高雄案，先求有再求遠」，方一祥說，屏東市是首善之區，屏市有近20萬人口，加上旁邊鄉鎮，萬丹鄉5萬多、九如鄉2萬多，長治2萬多，麟洛鄉1萬多，加起來超過30萬人口，全屏東縣79萬人口，近四成人口數在這裡，「高鐵若不放六塊厝要放哪裡。」

屏東縣長周春米答詢說，高鐵南延屏東非常明確，現在討論原來左營線，還是進入高雄火車站，對屏東來說，「A案B案就是趕快定案」。左營線，她去年上任時，有遇工程技術問題，還有台鐵營運問題，交通部為此到日本取經，目前鐵道局整備方向，跟高市府做更多溝通。

周春米說，近日進入高雄火車站案子，最早當時中央規畫高鐵路線，有進到高雄車站，預留走到屏東，綜合多年來發展各項可能，決定一條較能永續，城市共榮方案。

周春米說，進入到屏東哪站較適合，手心手背都是肉，屏東縣從最北高樹到南端恆春近120公里，有限資源，經濟效益評估，「六塊厝是最佳選擇」，產業園區座落最多，鄰近鄉鎮，屏東市19萬，加上長治、麟洛、里港、九如、萬丹，甚至高雄的大寮也可以放進，幅度擴出去，約40到50萬人口。

周春米說，從產業需求、人口數條件，屏東市六塊厝是目前最適合，「一定要先過高屏溪，沒有過天險，很多事情很難去講」，不管是中央、縣府大家都做準備，國科會打造屏東科學園區、實驗中學，經濟部打造科技園區擴區，縣府國際棒球場，高鐵屏東車站特定區計畫通過內政部審查，「一切全面啟動」。

周春米說，設站在屏東市六塊厝是最佳方案，將來預留路廊到潮州。高鐵建設兼顧城市永續發展達到最大效能。

高鐵延伸屏東路廊，採左營案或高雄案，交通部預計年底定案，連日來成為屏東縣議會討論焦點，縣議員方一祥（左）今詢問縣長周春米（右）。圖／取自屏東縣議會網站直播
高鐵延伸屏東路廊，採左營案或高雄案，交通部預計年底定案，連日來成為屏東縣議會討論焦點，縣議員方一祥（左）今詢問縣長周春米（右）。圖／取自屏東縣議會網站直播

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