高雄公有「銀髮族農園」數量少 長者搶破頭找無地耕種

高雄市24年前設置全市唯一一處公有「銀髮族市民農園」，園內44塊小型農地供長者有機耕種，每年超過300人抽籤報名，名額搶破頭，另外全市498處社區關懷據點中，由民間發起設置22處農園，比例不到5％，民代認為銀髮族農園能促進長者終身學習、建立成就感和維持健康，但全市設置率太低，並儘速盤點閒置公有場域藉此活化。

高雄市社會局提供設籍本市年滿65歲以上，對種植蔬菜花卉有興趣、有耕種能力的長者申請「銀髮族市民農園」，目前全市僅一處銀髮族市民農園，位在前鎮區衙信二街與衙信三街交界處，2258平方公尺內劃分44塊小農園，每塊農園佔地約7坪，委由信義樂健社區發展協會管理，一年租金1500元，採報名抽籤制，每年抽籤人數均非常多。

近年有超過300人報名抽籤銀髮族農園，每塊農園平均有超過10人爭搶，地方需求大、中籤率低。當地信義里長魏伯曆說，原本銀髮族農園是塊雜草叢生、孳生蚊蟲的荒廢地，在地方提案活化後，社會局24年前同意設置，社區大學進駐教授農作知識，每位長者使用有機肥料耕種，作物多屬葉菜類植物和水果，長者們主動學習耕種，也讓心態逐漸年輕化。

一名林姓65歲婦人已在市民農園耕種3年，她表示退休後能在住家附近有塊土地種菜、消磨時間，相當開心，「完全不會覺得辛苦，菜都吃不完！」平時會種地瓜葉、韭菜、空心菜等，還能分送給鄰居親友，稱體力許可的話會一直種下去，唯一困擾就是每次颱風過後都要花大筆經歷重新整頓菜園，連續下雨時也擔心菜葉被泡爛。

市議員湯詠瑜表示，市民農園對於長輩有許多好處，包含終身學習、建立成就感、促進社交、增進健康等，但目前高市市民農園僅1處，希望市府能夠協助地方、增設銀髮族市民農園，並盤點閒置公有場域藉此活化、推廣微型智慧農場，擬定地方計畫申請方案。

市議員李喬如建議，原市區老人家因土地有限，常有耕種需求，建設社會局善用教育部學產地、台糖土地、國有財產局或港務公司土地，找出第二處銀髮族農場，同時讓農業局協助栽植技術，交通局協助載運，民政局協助宣導。

社會局表示，目前已輔導全市各社區照顧關懷據點設置小型農園，民眾將收成作物共煮共食，形成互利共生社區，全市498處關懷據點內已設置 22處農園，將持續輔導設置，另外也會加強推廣在地民間團體設置農園，目前位於梓官區已有一間民間慈善會「社團法人高雄市劦助慈善會」設置一處銀髮農園，同樣提供65歲長輩無毒友善種植園區。

社會局說，銀髮農園其中20塊耕地回饋在地信義里里民，其餘採公開受理申請及公開抽籤，民間或社區照顧關懷據點自行於鄰近土地設置菜園或魚(蚓)菜共生系統，提供長輩與工作人員栽種，是自行規劃辦理，無須報送社會局核備，據了解約有20處左右。