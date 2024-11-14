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潘孟安當總統分身 會同王金平替高雄秀傳紀念醫院剪綵

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
總統府秘書長潘孟安（左一）帶著賴清德總統的祝福參加剪綵，身旁是秀傳醫療體系創辦人黃明和（中）及立法院前院長王金平（右）。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安（左一）帶著賴清德總統的祝福參加剪綵，身旁是秀傳醫療體系創辦人黃明和（中）及立法院前院長王金平（右）。記者劉學聖／攝影

高雄秀傳醫院前進路竹科學園區設立700床規模醫院，今早在總統府秘書長潘孟安及立法院前院長王金平等人見證下剪綵落成，潘特別感謝王金平以前讓法案預算圓圓滿滿，並重申賴清德總統的健康台灣理念。秀傳創辦人黃明和表示，高雄秀傳是醫療體系的第十家醫院，也是全台第一家設在科學園區的醫院，配合高雄科技S廊帶，逐步擘劃為急重症醫療中心。

高雄秀傳紀念醫院鄰近路竹科學園區，歷時3年施工，今天完工啟用。賴清德總統去年曾參加上梁儀式，今天未出席，改以賀電祝賀秀傳醫院開幕，總統府秘書長潘孟安、衛福部健保署長石崇良及高市府衛生局副局長潘炤穎等人出席，眾多地方人士出席，場面盛大。

潘孟安稱呼王金平為「公道伯」，並表示，過去王金平在立法院不分黨派，不管任何法案、預算，只要他出面一定圓圓滿。

潘孟安讚譽黃明和是「醫者父母心」，黃擔任立委期間，組厚生會推動全民健保，所以台灣現在才有全世界稱讚的健保制度，如果沒有黃明和及厚生會的推動，台灣沒有全民健保。

潘孟安表示，賴清德總統當選後組三大委員會，其中一個是健康台灣推動委員會，要求立法院、行政院擴編明年醫療健保預算，整體醫療增加500多億元，希望台灣人能更活得更健康、更長久。

王金平說，非常高興故鄉有這家大醫院落成啟用，黃明和高瞻遠矚、雄才大略，一路從小醫院擴編至第十家醫院遍及台灣，非常不容易。

院方表示，「高雄秀傳健康園區」建築規劃三大主軸，除正式營運的高雄秀傳紀念醫院醫療大樓主體外，第二主軸為結合市立岡山醫院與台南市立醫院，致力社區健康營造；第三主軸為行政與商務，有鑑於科學園區周邊生活機能不佳，將提供園區內廠商、北高雄鄉親最佳的假日休閒場域。

高雄秀傳紀念醫院坐落在路竹區，緊鄰路竹科學園區，今天上午剪綵啟用，將逐步發展至700床規模，高雄捷運也會行經院區。記者劉學聖／攝影
高雄秀傳紀念醫院坐落在路竹區，緊鄰路竹科學園區，今天上午剪綵啟用，將逐步發展至700床規模，高雄捷運也會行經院區。記者劉學聖／攝影
高雄秀傳紀念醫院緊鄰路竹科學園區，一樓大廳設咖啡店，現場飄散年輪蛋糕誘人香氣。記者徐白櫻／攝影
高雄秀傳紀念醫院緊鄰路竹科學園區，一樓大廳設咖啡店，現場飄散年輪蛋糕誘人香氣。記者徐白櫻／攝影
高雄秀傳紀念醫院坐落在路竹區，緊鄰路竹科學園區，今天上午剪綵啟用，將逐步發展至700床規模，高雄捷運也會行經院區。記者劉學聖／攝影
高雄秀傳紀念醫院坐落在路竹區，緊鄰路竹科學園區，今天上午剪綵啟用，將逐步發展至700床規模，高雄捷運也會行經院區。記者劉學聖／攝影
歷時3年興建，高雄秀傳紀念醫院今天在路竹剪綵啟用，將逐步發展至700床規模，高雄捷運也會行經院區。記者劉學聖／攝影
歷時3年興建，高雄秀傳紀念醫院今天在路竹剪綵啟用，將逐步發展至700床規模，高雄捷運也會行經院區。記者劉學聖／攝影

健保署 潘孟安 王金平

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