快訊

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

嘿！庫克傲秀家中蘋果裝置獨缺它 網笑翻又被對手吐槽：連自家人都不挺

高雄城市咖啡節11月23日登場 60家業者凹子底飄香

中央社／ 高雄14日電

「2024高雄城市咖啡節」將於23、24日在凹子底公園登場，高雄市觀光局表示，活動集結高雄原鄉部落、市區等知名咖啡、甜點店家共60家業者，要加深民眾對高雄咖啡產業的印象。

高市觀光局長高閔琳表示，今年首次舉辦「2024高雄城市咖啡節」，規劃用市集方式搭配特色店家，透過現場咖啡職人分享及交流，加深民眾對高雄咖啡的印象；活動集結高雄各地區不同特色和故事的咖啡店家。

高閔琳說，高雄原鄉部落及東高雄地區近年不少青農返鄉種植咖啡，每杯咖啡皆是從產地直接到餐桌，種、烘、煮一條龍，不僅新鮮也減少許多碳足跡，展現高雄咖啡的硬實力。

觀光局說明，除了咖啡市集外，也與農業局「神農市集」聯合辦理，每日更有限量的手沖與拉花體驗教學，並有咖啡相關食農教育、料理教學與農特產品嘗活動，以及舞台表演。

原鄉部落 咖啡店 觀光局

延伸閱讀

回許智傑批抹黑犯 王鴻薇：高雄市長選舉激烈來蹭我

興奮到跳起來！棒球12強賽奪首勝…蔣萬安吃爆辛拉麵奏效 曝今喝這咖啡

狂賀棒球12強賽首勝入袋！超商限時推咖啡、氣泡水、珍奶買1送1

嘉縣參加台灣國際茶業與咖啡展 秀頂級風味

相關新聞

高鐵延伸屏東「高雄案」較優 屏縣府及立委：盡快定案

交通部預計高鐵延伸屏東路線年底定案，台灣軌道工程學會近日針對2個方案邀集學者專家實際訪查，認為高雄方案優於左營方案，更有...

高雄公有「銀髮族農園」數量少 長者搶破頭找無地耕種

高雄市24年前設置全市唯一一處公有「銀髮族市民農園」，園內44塊小型農地供長者有機耕種，每年超過300人抽籤報名，名額搶...

潘孟安當總統分身 會同王金平替高雄秀傳紀念醫院剪綵

高雄秀傳醫院前進路竹科學園區設立700床規模醫院，今早在總統府秘書長潘孟安及立法院前院長王金平等人見證下剪綵落成，潘特別...

高雄捷運黃線將動工！第一階段設4車站 沿路設施工圍籬

高雄捷運黃線第一階段土建標共設4座車站，從鳥松機廠以潛盾隧道沿神農路接大埤路，分為高架段和地下段，預計將在本月下旬進場施...

金門5位書法家愛心揮毫 義助家扶中心辦募款園遊會

金門家扶中心即將於12月1日(周日)舉辦「家的希望．有您相扶」扶幼助學愛心園遊會，透過寒冬送暖園遊會活動籌措扶幼助學經費...

高雄3自行車路線 缺親子車惹怨

高雄YouBike去年近1600萬人次使用，但無親子附載功能或提供幼童專車，不少父母常自備裝置或偷載孩童，險象環生，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。