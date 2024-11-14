高雄城市咖啡節11月23日登場 60家業者凹子底飄香
「2024高雄城市咖啡節」將於23、24日在凹子底公園登場，高雄市觀光局表示，活動集結高雄原鄉部落、市區等知名咖啡、甜點店家共60家業者，要加深民眾對高雄咖啡產業的印象。
高市觀光局長高閔琳表示，今年首次舉辦「2024高雄城市咖啡節」，規劃用市集方式搭配特色店家，透過現場咖啡職人分享及交流，加深民眾對高雄咖啡的印象；活動集結高雄各地區不同特色和故事的咖啡店家。
高閔琳說，高雄原鄉部落及東高雄地區近年不少青農返鄉種植咖啡，每杯咖啡皆是從產地直接到餐桌，種、烘、煮一條龍，不僅新鮮也減少許多碳足跡，展現高雄咖啡的硬實力。
觀光局說明，除了咖啡市集外，也與農業局「神農市集」聯合辦理，每日更有限量的手沖與拉花體驗教學，並有咖啡相關食農教育、料理教學與農特產品嘗活動，以及舞台表演。
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