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高鐵延伸屏東「高雄案」較優 屏縣府及立委：盡快定案

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
交通部預計高鐵延伸屏東路線年底定案，圖為高鐵。記者潘奕言／攝影
交通部預計高鐵延伸屏東路線年底定案，圖為高鐵。記者潘奕言／攝影

交通部預計高鐵延伸屏東路線年底定案，台灣軌道工程學會近日針對2個方案邀集學者專家實際訪查，認為高雄方案優於左營方案，更有運輸效益。對此屏東縣政府及立委均表示，不管哪條路線重要的是盡快定案施工，不要影響屏東鄉親行的權利。

軌道學會訪查後認為，高雄方案可帶來出入旅運人流帶動高雄市區發展，更有運輸效益，左營方案涉系統機電改建，無法滿足系統營運需求與穩定，如果為了路線較短或節省工程經費節省，犧牲長遠營運效率，影響深遠需慎思。

對此屏東縣政府表示，目前全案仍由交通部鐵道局辦理綜合規畫中，縣府尊重專家學者所提專業意見。無論何方案，屏東端的路線及站址從未改變，縣府也建請交通部早日定案，讓高鐵盡快進入屏東，帶動地方發展，讓高屏地區交通更便利。

立委鍾佳濱說，不管黑貓白貓，只要能抓老鼠的就是好貓，高鐵延伸屏東、進而擴及全台灣勢在必行，不過重要的時效，拘泥路線之爭只會讓延伸屏東時程延宕，讓屏東鄉親感到焦慮。未來高鐵也要擴及全台，才能滿足各地民眾需求。

立委徐富癸說，高鐵南延絕對是屏東百年蛻變的關鍵，不論是什麼方案，只要趕快定案、趕快施工，就是好案，最重要的是先跨過高屏溪。未來也會持續爭取保留延伸潮州的可能，交通平權、區域平衡不能再等，交通部要盡快定案。

高鐵延伸屏東後，台鐵六塊厝站預計西移2.6公里與高鐵共構，兩站間設有約100公尺的穿層堂連結，方便旅客轉乘。日前交通部長陳世凱會勘六塊厝站時表示，六塊厝站可先規畫動工，同時將該段台鐵路廊高架化，讓高鐵屏東車站特定區不會因鐵路分割影響南北交通。

台鐵六塊厝站現只是招呼站，未來將西移2.6公里與高鐵共構。記者潘奕言／攝影
台鐵六塊厝站現只是招呼站，未來將西移2.6公里與高鐵共構。記者潘奕言／攝影

交通部長 屏東縣 高鐵 高雄市

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